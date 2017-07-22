Chuwi разработала Hipad X: недорогой гибридный планшет в ультракомпактном корпусе
03 сентября 2020, 08:59
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Компания Chuwi разработала новый планшет Hipad X на операционной системе Android 10, продажи которого начнутся в середине текущего месяца по цене $200. Hipad X оснащен 10,1-дюймовым IPS-экраном с тонкими рамками и разрешением 1920х1200 пикселей, 8-ядерным процессором MTK с графикой Mali G72, 6 Гбайт ОЗУ, 128 Гбайт встроенной памяти, а также поддержкой сети LTE на двух SIM-картах, GPS-позиционирования и чувствительного к давлению стилуса с 1024 уровнями.
Корпус Hipad X полностью изготовлен из металла, весит всего 550 г и имеет толщину 9,5 мм. Как и другие ноутбуки CHUWI, HiPad X также имеет гибридную конструкцию 2-в-1, благодаря чему его можно использовать в офисе, как ноутбук.
Планшет может работать в сетях четвёртого поколения LTE; допускается установка двух SIM-карт и поддерживается позиционирование по GPS.
На фюзеляже находятся контакты для подключения клавиатуры, превращающей новинку в портативный компьютер для работы с документами. Встроенный литиевый аккумулятор большой ёмкости 7000 мАч и новая глубокая оптимизация системы Android 10 обеспечивают длительное время автономной работы.
Hipad X появится в продаже на AliExpress в середине сентября по цене 199 долларов. В то же время, вы можете купить новинку ещё дешевле благодаря купонам.