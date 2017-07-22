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Huawei представила два доступных 5G-смартфона серии Enjoy 20

03 сентября 2020, 12:19




Huawei представила смартфоны Enjoy 20 5G и Enjoy 20 Plus 5G. Оба телефона теперь являются частью семейства Enjoy 20, которое уже включает в себя Enjoy 20 Pro 5G, дебютировавшего в июне.

Huawei представила два доступных 5G-смартфона


Huawei Enjoy 20 и Enjoy 20 Plus соответственно оснащены IPS-дисплеями с разрешением HD+ и Full HD+ соответственно. При этом первый имеет 6,6-дюймовый экран, тогда как плюсовая модель оснащена 6,63-дюймовым дисплеем. Оба телефона предлагают соотношение сторон 20:9.



Под капотом обеих моделей чипсет MediaTek Dimensity 720 с оперативной памятью LPDDR4x и хранилищем UFS 2.1. Есть поддержка карт microSD. Huawei Enjoy 20 5G имеет 8-мегапиксельную фронтальную камеру. На задней стороне расположен 13-мегапиксельный основной сенсор, 5-мегапиксельный ультраширокоугольный объектив и датчик глубина с разрешением 2 мегапикселя.

Enjoy 20 Plus 5G предлагает пользователям всплывающую селфи-камеру с разрешением 16 мегапикселей. Основная камера представлена 48-мегапиксельным датчиком, ультраширокоугольным объективом на 8 мегапикселей и 2-мегапиксельным макрообъективом.

Huawei представила два доступных 5G-смартфона


Enjoy 20 оснащен поддержкой зарядки 10 Вт для аккумулятором 5000 мАч. С другой стороны, Enjoy 20 Plus имеет на борту аккумулятор емкостью 4200 мАч, но он поддерживает быструю зарядку мощностью 40 Вт. Эти телефоны имеют слот для двух SIM-карт, 5G, Wi-Fi 802.11 ac, Bluetooth 5.1, USB-C, разъем 3,5 мм и боковой датчик отпечатков пальцев.
Ценник на Enjoy 20 5G начинается с $248 (18 000 руб.) за версию 4 ГБ + 128 ГБ, а Enjoy 20 Plus 5G в конфигурации 6 ГБ + 128 ГБ оценивается в $336 (25 000 руб.).



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона Vivo X50. Vivo X50 привлекает внимание своим премиальным дизайном и ярким дисплеем. Вдобавок к этому смартфон имеет впечатляющий набор камер, мощный аккумулятор и поддерживает быструю зарядку. Но давайте посмотрим, насколько он хорош на практике. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона Vivo X50: премиальные камеры и отличный дисплей".

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