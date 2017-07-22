На мероприятии IFA 2020 компания Qualcomm анонсировала Snapdragon 8cx 2 5G - следующее поколение чипов на базе ARM для ноутбуков в Windows. Как подчеркнули в компании, чип получил значительные улучшения по сравнению с предшественником.
К сожалению, в каких именно областях Qualcomm внесла улучшения, в настоящее время неизвестно, но компания действительно обещала, что преемник будет эффективнее и производительнее. При этом в Qualcomm подчеркнули, что новый чип составит конкуренцию продукции Intel.
По данным Qualcomm, Snapdragon 8cx 2 5G обеспечивает значительный прирост производительности по сравнению с процессорами Intel Core i5 10-го поколения и даже чипами Intel Lakefield, которые были сделаны для того, чтобы конкурировать с Qualcomm на рынке ноутбуков.
Snapdragon 8cx 2 5G предлагает улучшенное время автономной работы, достигающее 25 часов непрерывного использования. Это довольно внушительно, если эта информация подтвердится на практике.
Примечательно, что Qualcomm также предлагает Snapdragon 8cx с другими функциями, такими как поддержка Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.1, аудиотехнологией Qualcomm Aqstic и поддержкой двух внешних мониторов 4K со скоростью 60 кадров в секунду.
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