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Qualcomm анонсировала конкурента мобильным чипам от Intel

03 сентября 2020, 14:38




На мероприятии IFA 2020 компания Qualcomm анонсировала Snapdragon 8cx 2 5G - следующее поколение чипов на базе ARM для ноутбуков в Windows. Как подчеркнули в компании, чип получил значительные улучшения по сравнению с предшественником.

Qualcomm анонсировала конкурента мобильным чипам от Intel


К сожалению, в каких именно областях Qualcomm внесла улучшения, в настоящее время неизвестно, но компания действительно обещала, что преемник будет эффективнее и производительнее. При этом в Qualcomm подчеркнули, что новый чип составит конкуренцию продукции Intel.



По данным Qualcomm, Snapdragon 8cx 2 5G обеспечивает значительный прирост производительности по сравнению с процессорами Intel Core i5 10-го поколения и даже чипами Intel Lakefield, которые были сделаны для того, чтобы конкурировать с Qualcomm на рынке ноутбуков.

Qualcomm анонсировала конкурента мобильным чипам от Intel


Snapdragon 8cx 2 5G предлагает улучшенное время автономной работы, достигающее 25 часов непрерывного использования. Это довольно внушительно, если эта информация подтвердится на практике.

Примечательно, что Qualcomm также предлагает Snapdragon 8cx с другими функциями, такими как поддержка Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.1, аудиотехнологией Qualcomm Aqstic и поддержкой двух внешних мониторов 4K со скоростью 60 кадров в секунду.



Ранее редакция THG.ru опубликовала статью о скальпировании процессора. Под скальпированием понимается снятие теплораспределительной крышки процессора для замены термоинтерфейса между ней и кристаллом на более эффективный. И в сегодняшней статье мы разберёмся в том, как это делать и когда проведение скальпирования целесообразно. Подробнее об этом читайте в статье "Скальпирование процессора: как и зачем это делать".

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