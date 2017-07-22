РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

TCL выходит на рынок планшетов с двумя моделями

03 сентября 2020, 14:55




TCL впервые начала продавать смартфоны под своим собственным флагом только в этом году. Теперь же компания осваивает рынок планшетов. Сегодня компания анонсировала две модели - это TCL 10 TABMAX и TABMID.

TCL выходит на рынок планшетов с двумя моделями


Итак, планшет TCL 10 TABMAX оснащен 10,36-дюймовым IPS-дисплеем с интеллектуальной защитой глаз и рядом других функций. Под капотом у него чипсет MediaTek MT8768T, а также 4 ГБ оперативной памяти, 64 ГБ флеш-памяти и аккумулятор емкостью 8000 мАч.

На задней стороне расположена 13-мегапиксельная камера, а фронтальная камера имеет разрешение 8 мегапикселей. На борту есть двойные динамики. Цена TCL 10 TABMAX - $294 (22 000 руб.).

TCL выходит на рынок планшетов с двумя моделями


В свою очередь, TCL TABMID оснащен 8-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 1200 x 1290 пикселей. Под капотом чипсет Snapdragon 665, 4 ГБ оперативной памяти и батарея емкостью 5500 мАч. На задней панели расположен 8-мегапиксельный сенсор, датчик фронтальной камеры имеет разрешение 5 мегапикселей. Цена этой модели - $270 (20 000 руб.).



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших игровых ноутбуков. Некоторые геймеры предпочитают настольные компьютеры, поскольку они обеспечивают большую производительность за свои деньги - но попробуйте положить десктоп в рюкзак. Когда вам нужна мощная система, которую можно взять с собой, нет альтернативы игровым ноутбукам. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшие игровые ноутбуки: текущий анализ рынка".

Читайте также:

  • Lenovo анонсировала три высокопроизводительных премиальных ноутбука
  • Apple собирается выпустить сверхлегкий 12-дюймовый Macbook на базе ARM-процессора A14X уже к концу этого года
  • Анонс Lenovo Tab P11 Pro: премиальный тонкий планшет для работы и творчества
  • Новый Google Pixelbook будет иметь до 16 ГБ оперативной памяти
  • В сети появились снимки нового планшета Apple iPad Air четвертого поколения

    • следующая новость
    Xiaomi выпустила динамик Xiaoai с сенсорным экраном в помощь домохозяйкам

    предыдущая новость
    Qualcomm анонсировала конкурента мобильным чипам от Intel

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Лучшая видеокарта для игр: текущий анализ рынка Лучший процессор для игр: текущий анализ рынка Главные новости за неделю Лучшие игровые ноутбуки: текущий анализ рынка Обзор и тестирование блока питания NZXT C650
    Лучшая видеокарта для игр Лучший процессор для игр Главные новости за неделю Лучшие игровые ноутбуки Обзор и тестирование блока питания NZXT C650
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    3 сентября, 2020

    HONOR представила первый планшет на российском рынке

    Первым ноутбуком с процессором Intel Tiger Lake стал Samsung Galaxy Book Flex 5G

    Компания Numbia, возможно, научилась искусственно изменять цвет корпуса смартфона

    Vivo получила патент на объектив для смартфонов, выдвигаемый как перископ

    Xiaomi выпустила динамик Xiaoai с сенсорным экраном в помощь домохозяйкам

    TCL выходит на рынок планшетов с двумя моделями

    Qualcomm анонсировала конкурента мобильным чипам от Intel

    Huawei представила два доступных 5G-смартфона серии Enjoy 20

    Chuwi разработала Hipad X: недорогой гибридный планшет в ультракомпактном корпусе

    Intel официально объявила о запуске процессорной платформы Tiger Lake 11-го поколения

    2 сентября, 2020

    Анонс Samsung Galaxy Fit 2: доступная альтернатива Galaxy Watch для следящих за своим здоровьем

    Lenovo анонсировала три высокопроизводительных премиальных ноутбука

    OPPO анонсировала смартфоны OPPO F17 и OPPO F17 Pro

    JBL представила сразу пять новых портативных колонок

    Intel помогла оптимизировать эффекты в игре Marvel's Avenger

    В США разрешили запуск в эксплуатацию службы Amazon Prime Air по доставке посылок дронами

    JBL представила две модели беспроводных наушников

    Приложение Tokens 2 позволит Apple-разработчикам выпускать промокоды автономно

    В Индии запретили PUBG Mobile и сотню других китайских приложений

    Планшет Samsung Galaxy Tab S7/S7+ 5G появится в продаже с 18 сентября по цене от 850 долларов

    ССЫЛКИ