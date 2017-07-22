TCL впервые начала продавать смартфоны под своим собственным флагом только в этом году. Теперь же компания осваивает рынок планшетов. Сегодня компания анонсировала две модели - это TCL 10 TABMAX и TABMID.
Итак, планшет TCL 10 TABMAX оснащен 10,36-дюймовым IPS-дисплеем с интеллектуальной защитой глаз и рядом других функций. Под капотом у него чипсет MediaTek MT8768T, а также 4 ГБ оперативной памяти, 64 ГБ флеш-памяти и аккумулятор емкостью 8000 мАч.
На задней стороне расположена 13-мегапиксельная камера, а фронтальная камера имеет разрешение 8 мегапикселей. На борту есть двойные динамики. Цена TCL 10 TABMAX - $294 (22 000 руб.).
В свою очередь, TCL TABMID оснащен 8-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 1200 x 1290 пикселей. Под капотом чипсет Snapdragon 665, 4 ГБ оперативной памяти и батарея емкостью 5500 мАч. На задней панели расположен 8-мегапиксельный сенсор, датчик фронтальной камеры имеет разрешение 5 мегапикселей. Цена этой модели - $270 (20 000 руб.).
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