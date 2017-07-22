Компания Xiaomi выпустила умный динамик Xiaoai с сенсорным экраном и встроенной батареей. Емкость литиевой батареей составляет 4700 мАч, что обеспечивает длительное время автономной работы - около 4,5 ч. У динамика есть ручка для переноски.
Новый гаджет можно разместить, например, на кухне. Здесь можно проигрывать обучающие видеоролики по приготовлению пищи или просматривать рецепты блюд для готовки. Главное достоинство - не нужно беспокоиться о рисках, связанных с использованием для этих целей смартфона. Обычно его роняют на пол или, по крайней мере, испытывают неудобство при выборе места для размещения. Использованием нового гаджета решает все проблемы.
По сравнению с предшественником - моделью Redmi Xiaoai Touch Screen Speaker 8, новая версия Pro отличается тем, что были доработаны отдельные элементы продукта: добавлена встроенная литиевая батарея большой емкости, увеличена память с 1 Гбайт до 2 Гбайт, модернизирована Wi-Fi-сеть с однодиапазонной 2,4 Гц на двухдиапазонную Wi-Fi 2.4G/5G.
8-дюймовый динамик Redmi Xiaoai Pro оснащен сенсорным экраном IPS. Экран полностью ламинирован, чтобы устранить попадание влаги, имеет разрешение 1280х800. Максимальный угол обзора экрана - 178°.
Дисплей сенсорный, что позволяет использовать его как центр управления умным домом. С его помощью можно, например, задать цветовую температуру для домашнего освещения или перенастроить настольную лампу, подключить умный дверной звонок, проверить записи с видеокамеры уличного наблюдения, посмотреть вызовы, которые поступали за время отсутствия.
У гаджета есть детский режим, который позволяет контролировать соблюдение его требований по всем подключенным гаджетам в доме.
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор умного дома Legrand с технологиями Netatmo. Legrand уже давно известен на мировом рынке как производитель качественного и относительно недорогого электрооборудования, а покупка в 2018 году французской компании Netatmo позволила Legrand выйти на действительно массовый рынок Интернета вещей (IoT). И в этом обзоре мы посмотрим на то, что из этого получилось. Подробнее об этом читайте в статье "Умный дом Legrand с технологиями Netatmo: обзор экосистемы домашнего комфорта".