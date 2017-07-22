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Xiaomi выпустила динамик Xiaoai с сенсорным экраном в помощь домохозяйкам

03 сентября 2020, 15:57




Компания Xiaomi выпустила умный динамик Xiaoai с сенсорным экраном и встроенной батареей. Емкость литиевой батареей составляет 4700 мАч, что обеспечивает длительное время автономной работы - около 4,5 ч. У динамика есть ручка для переноски.

Новый гаджет можно разместить, например, на кухне. Здесь можно проигрывать обучающие видеоролики по приготовлению пищи или просматривать рецепты блюд для готовки. Главное достоинство - не нужно беспокоиться о рисках, связанных с использованием для этих целей смартфона. Обычно его роняют на пол или, по крайней мере, испытывают неудобство при выборе места для размещения. Использованием нового гаджета решает все проблемы.

Xiaomi выпустила динамик Xiaoai с сенсорным экраном для управления умным домом


По сравнению с предшественником - моделью Redmi Xiaoai Touch Screen Speaker 8, новая версия Pro отличается тем, что были доработаны отдельные элементы продукта: добавлена встроенная литиевая батарея большой емкости, увеличена память с 1 Гбайт до 2 Гбайт, модернизирована Wi-Fi-сеть с однодиапазонной 2,4 Гц на двухдиапазонную Wi-Fi 2.4G/5G.

Xiaomi выпустила динамик Xiaoai с сенсорным экраном для управления умным домом


8-дюймовый динамик Redmi Xiaoai Pro оснащен сенсорным экраном IPS. Экран полностью ламинирован, чтобы устранить попадание влаги, имеет разрешение 1280х800. Максимальный угол обзора экрана - 178°.



Дисплей сенсорный, что позволяет использовать его как центр управления умным домом. С его помощью можно, например, задать цветовую температуру для домашнего освещения или перенастроить настольную лампу, подключить умный дверной звонок, проверить записи с видеокамеры уличного наблюдения, посмотреть вызовы, которые поступали за время отсутствия.

Xiaomi выпустила динамик Xiaoai с сенсорным экраном для управления умным домом


У гаджета есть детский режим, который позволяет контролировать соблюдение его требований по всем подключенным гаджетам в доме.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор умного дома Legrand с технологиями Netatmo. Legrand уже давно известен на мировом рынке как производитель качественного и относительно недорогого электрооборудования, а покупка в 2018 году французской компании Netatmo позволила Legrand выйти на действительно массовый рынок Интернета вещей (IoT). И в этом обзоре мы посмотрим на то, что из этого получилось. Подробнее об этом читайте в статье "Умный дом Legrand с технологиями Netatmo: обзор экосистемы домашнего комфорта".

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