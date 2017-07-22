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Vivo получила патент на объектив для смартфонов, выдвигаемый как перископ

03 сентября 2020, 16:46




Китайская компания Vivo Mobile Communications получила патент, зарегистрированный в Китайском национальном управлении по интеллектуальной собственности (CNIPA). Патент был подан на рассмотрение 24 апреля и после прохождения всех необходимых процедур был выдан патент. Получив его, Vivo опубликовала его формулу 28 августа.

Патент, если судить по эскизам, посвящен конструкции блока камер для смартфона. На снимке, полученном из документов патента, показан смартфон с плоским экраном. Его рамки имеют минимальную толщину, есть вырез в верхнем левом углу для фронтальной камеры.

Vivo получила патент на перископический объектив для смартфонов


В правой части смартфона, в торце, расположены три клавиши - кнопки регулировки громкости, кнопка включения и дополнительный переключатель. Предположительно, он предназначен для выбора нужного режима звукового сопровождения. Внизу находится лоток для SIM-карты и порт USB Type-C.

Задняя часть смартфона имеет двухцветный дизайн - разделение на два цвета проходит точно по центру. В верхней части расположен вырезанный по кругу блок основной камеры на четыре объектива. В этом блоке размещены основной датчик, выдвигаемая как перископ камера и еще два датчика.

Показанное расположение камеры уникально. Оно не похоже на камеры серии X50. Предложенный дизайн напоминает тот, который используется для модели Vivo NEX 3 / NEX 3S. Исходя из этой информации, эксперты рынка делают предположение, что если компания когда-либо собирается использовать этот патент, то скорей всего, она применит его к смартфону серии NEX.



Главная фишка патента - это перископический выдвигаемый датчик. Многие производители пару лет назад уже активно использовали выдвигаемые как перископ объективы для некоторых своих флагманских и околофлагманских устройств. Такая конструкция позволяет обеспечить многократный оптический зум без потери качества.

Vivo получила патент на перископический объектив для смартфонов


Например, перископический датчик встречался на моделях Vivo в некоторых флагманских смартфонах, таких как Vivo X30 Pro и Vivo X50 Pro / Pro+. Теперь компания Vivo запатентовала еще одну конструкцию смартфона с перископическим объективом.



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