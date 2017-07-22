Известный сетевой информатор Ice Universe опубликовал интересное видео с небольшим сопроводительным описанием.
По словам инсайдера, производитель смартфонов, имя которого он пока держится в секрете, ведет разработку технологии изменения дизайна устройства, которое способно проявлять необычный эффект.
Речь идет о цвете задней панели. Панель может менять цвет с синего на серый и обратно. Это достигается не просто специальным покрытием, которое имеет разный цвет при разном угле падения света. Речь идет не об особенностях отражения света, а о регулируемой цветовой окраске задней панели. Более того, пользователь имеет возможность вручную регулировать скорость процесса перехода из одного цвета в другой.
A mobile phone brand is developing a mobile phone with a discoloration rear case, which can adjust the speed of discoloration. Maybe the smart phone will only have one color in the future: discoloration pic.twitter.com/kSg5NSD0tL
Блок камер на тестируемом смартфоне закрыт. Это сделано для того, чтобы любознательным было сложно догадаться, какой производитель занимается данной разработкой.
В то же время видно, что блок камер выступает над поверхностью задней панели. Это позволяет предположить, что разработчиком новой технологии является китайская компания Numbia. Ранее она выпускала смартфон со вторым небольшим экраном, расположенным на задней панели.
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона Vivo X50. Vivo X50 привлекает внимание своим премиальным дизайном и ярким дисплеем. Вдобавок к этому смартфон имеет впечатляющий набор камер, мощный аккумулятор и поддерживает быструю зарядку. Но давайте посмотрим, насколько он хорош на практике. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона Vivo X50: премиальные камеры и отличный дисплей".