Компания Samsung стала одной из первых, кто выпустил на рынок ноутбук с новейшими процессорами Intel Tiger Lake. Новый 13-дюймовый ноутбук-трансформер с поддержкой сетей 5G от Samsung называется Galaxy Book Flex 5G. По своим характеристикам он отвечает требованиям новой платформы Intel Evo.
Главная изюминка новой модели - установленный внутри процессор Intel Core 11-го поколения. Предусмотрены два варианта комплектации - установка процессора Intel Core i5 или Core i7. Samsung пока не называет, как будут называться конкретные модели.
Но даже если не принимать во внимание установку новых процессоров, то даже в остальной комплектации новый ноутбук выглядит впечатляюще.
Ноутбук оснащен 13,3-дюймовым сенсорным экраном Full HD. ОЗУ может наращиваться до 16 Гбайт, емкость SSD-диска - до 512 Гбайт. В ноутбуке есть стереодинамики престижной марки AKG мощностью 10 Вт и стилус. Емкость аккумулятора - 69,7 Втч.
У ноутбука есть тыльная камера на 13 Мп. Фронтальная камера, правда, более слабая и имеет разрешение 720p.
Среди других характеристик можно отметить поддержку Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1. Имеется четыре порта Thunderbolt, USB-C, USB 3.0, HDMI, разъем для наушников, слот для карт памяти microSD.
Габаритные размеры нового ноутбука - 304,9х202,3х14,9 мм, вес - 1,26 кг. Цена пока не названа.
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