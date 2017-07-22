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Первым ноутбуком с процессором Intel Tiger Lake стал Samsung Galaxy Book Flex 5G

03 сентября 2020, 18:10




Компания Samsung стала одной из первых, кто выпустил на рынок ноутбук с новейшими процессорами Intel Tiger Lake. Новый 13-дюймовый ноутбук-трансформер с поддержкой сетей 5G от Samsung называется Galaxy Book Flex 5G. По своим характеристикам он отвечает требованиям новой платформы Intel Evo.

Главная изюминка новой модели - установленный внутри процессор Intel Core 11-го поколения. Предусмотрены два варианта комплектации - установка процессора Intel Core i5 или Core i7. Samsung пока не называет, как будут называться конкретные модели.

Samsung первой выпустила ноутбук-трансформер Galaxy Book Flex 5G с процессором Intel Tiger Lake


Но даже если не принимать во внимание установку новых процессоров, то даже в остальной комплектации новый ноутбук выглядит впечатляюще.

Ноутбук оснащен 13,3-дюймовым сенсорным экраном Full HD. ОЗУ может наращиваться до 16 Гбайт, емкость SSD-диска - до 512 Гбайт. В ноутбуке есть стереодинамики престижной марки AKG мощностью 10 Вт и стилус. Емкость аккумулятора - 69,7 Втч.



У ноутбука есть тыльная камера на 13 Мп. Фронтальная камера, правда, более слабая и имеет разрешение 720p.

Среди других характеристик можно отметить поддержку Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1. Имеется четыре порта Thunderbolt, USB-C, USB 3.0, HDMI, разъем для наушников, слот для карт памяти microSD.

Габаритные размеры нового ноутбука - 304,9х202,3х14,9 мм, вес - 1,26 кг. Цена пока не названа.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших игровых ноутбуков. Некоторые геймеры предпочитают настольные компьютеры, поскольку они обеспечивают большую производительность за свои деньги - но попробуйте положить десктоп в рюкзак. Когда вам нужна мощная система, которую можно взять с собой, нет альтернативы игровым ноутбукам. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшие игровые ноутбуки: текущий анализ рынка".

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