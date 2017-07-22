HONOR представил планшет HONOR Pad V6, построенный на базе 7-нм процессора Kirin 985 и оснащённый экраном с диагональю 10,4 дюйма. Новинка поддерживает режим «Мультиэкран», возможность подключения стилуса и Wi-Fi 6.
HONOR Pad V6 оснащён 2K-экраном с разрешением 2000×1200 пикселей, диагональю 10,4 дюйма и узкими рамками шириной 7,9 мм. Экран способен воспроизводить 100% цветовой гаммы sRGB и поддерживает технологию ClariVu, повышающую чёткость и яркость изображения. Мультимедийные возможности дополняет четырёхканальная аудиосистема с технологией объёмного звучания Histen 6.1
На борту устройства 13-мегапиксельная основная камера и фронтальная камера на 8 мегапикселей. Под капотом чипсет Kirin 985 с встроенным графическим процессором Mali-G77, а также 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти.
HONOR Pad V6 поддерживает Wi-Fi 6 со скоростью передачи данных до 2,4 Гбит/с, а также технологию мгновенной передачи данных Magic-link 2.0, которая обеспечивает беспроводное подключение смартфона к планшету, а также планшета к ноутбуку. Режим «Мультиэкран» позволяет перемещать файлы с одного устройства на другое простым перетаскиванием, а также управлять смартфоном с экрана планшета. К планшету также можно подключить стилус HONOR Magic-Pencil, который очень напоминает обыкновенный карандаш. На борту аккумулятор емкостью 7250 мАч.
Продажи новинки в России стартуют с 4 сентября. Планшет будет доступен по цене - 29 990 рублей.
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