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MDD представила в России четыре премиальных монитора под брендом Philips

03 сентября 2020, 20:03




Компания MMD, которая является обладателем прав на бренд Philips Monitors, представила линейку мониторов Philips E2. Новая линейка мониторов - это элегантный дизайн вкупе с ультратонкой конструкцией без рамок и широким набором функций. Всего в линейке представлены четыре модели мониторов.

MDD представила в России четыре премиальных монитора под брендом Philips


Все мониторы в линейке E2 обладают широкими углами обзора. Эти флагманы поддерживают технологию SmartContrast, которая анализирует отображаемый контент, автоматически регулирует цвета и контролирует интенсивность подсветки. Также все модели в линейке оснащены специальным меню настроек SmartImage Game Mode, что станет настоящим подарком для геймеров.



Каждый из мониторов обладает определёнными функциями для плавности игрового процесса. Например, модели Philips 242E2FA и 272E2FA отличаются временем отклика 1 мс (MPRT), в то время как Philips 288E2A и 345E2AE, с другой стороны, обеспечивают плавную работу без артефактов практически при любой частоте смены кадров благодаря технологии AMD FreeSync.

MDD представила в России четыре премиальных монитора под брендом Philips


Если говорить о каждой модели по отдельности, то 23,8-дюймовым монитор Philips 242E2FA имеет разрешение 1920 x 1080 пикселей и частоту обновления 75 Гц с соотношением сторон 16:9. Модель 272E2FA оснащена 27-дюймовым экраном с аналогичными характеристиками. Два других монитора - Philips 288E2A и 345E2AE - имеют экраны с диагональю 28 и 34 дюйма соответственно. Первый получил разрешением 3840 x 2160 пикселей с частотой обновления 60 Гц, тогда как второй обладает разрешением 3440 x 1440 пикселей и частотой обновления 75 Гц.

Мониторы Philips 242E2FA, 272E2FA, 288E2A и 345E2AE ожидаются в продаже в середине сентября 2020 года по ориентировочной стоимости 13 140, 16 668, 28 133 и 32 542 рублей соответственно.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших мониторов для игр. Выбрать лучший компьютерный корпус непросто - для кого-то лучшим может быть самый доступный компьютерный корпус, для других - самый просторный. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем постоянно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучший компьютерный корпус в любой ценовой категории - от самого доступного до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшие мониторы для игр: текущий анализ рынка".

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