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Будущие камеры iPhone будут передавать изображения с высоким разрешением по сетям 5G

03 сентября 2020, 22:51




Согласно утечкам из отраслевых источников, связанных с работой логистических служб Apple, в будущих камерах смартфонов iPhone могут появиться дополнительные печатные платы из жидкокристаллического полимера (LCP). Они будут применяться для передачи изображений высокого разрешения на более высоких скоростях.

Использование гибких печатных плат LCP в камерных модулях связано с внедрением в смартфоны Apple поддержки высокоскоростной передачи данных в сетях 5G, а также с поддержкой трафика передачи потокового видео в реальном времени и приложений дополненной реальности.

Будущие камеры iPhone будут передавать изображения с высоким разрешением по сетям 5G


Обсуждение этой темы возникло в логистических цепочках Apple. Участники рынка бурно обсуждают появление «лакомого кусочка» в развитии сегмента и нарастании активности партнеров Apple в связи предстоящим развитием поставок антенных плат для mmWave-модулей для iPhone в 2021 году. Электроника поддержки приема MmWave-сигналов будет также использовать печатные платы LCP. Эта технология является сегодня самой быстрой сетевой технологией 5G. В настоящее время идет процесс развертывания ее операторами связи. .

Ожидается, что по крайней мере некоторые модели iPhone 12 будут поддерживать передачу mmWave уже в этом году.



Ожидается, что Apple будет оснащать этой технологией топовые модели 6,7- и 6,1-дюймовых iPhone, которые будут иметь блоки камер их трех объективов. Младшие модели 5.4- и 6.1-дюймовых iPhone будут оснащены двумя объективами.

Более дорогие модели iPhone 12 могут иметь улучшенный телеобъектив с 3-кратным оптическим зумом, улучшенный по сравнению с нынешним 2-кратным оптическим зумом.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона Vivo X50. Vivo X50 привлекает внимание своим премиальным дизайном и ярким дисплеем. Вдобавок к этому смартфон имеет впечатляющий набор камер, мощный аккумулятор и поддерживает быструю зарядку. Но давайте посмотрим, насколько он хорош на практике. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона Vivo X50: премиальные камеры и отличный дисплей".

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