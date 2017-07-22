Немецкая компания Listan GmbH & Co. KG, которая производит компьютерные блоки питания, кулеры, корпуса и корпусные вентиляторы под брендом Be quite!, объявила о ряде интересных новинок, которые она собирается предложить рынку до конца 2020 года.
По-первых, это - новая система водяного охлаждения be quiet! Pure Loop.
Ее ключевыми особенностями является высокая производительность охлаждения, которая необходима для современных процессоров. Вендор рекомендует применять свои системы охлаждения для моделей процессоров AMD Ryzen 3 / Intel Core i3.
Применение двойной изолированной помпы обеспечивает бесшумную работу и минимизацию вибраций. Даже при использовании до трех вентиляторов Pure Wings 2 PWM сохраняется тихий ход и эффективное охлаждение.
Новые модели Be quite! отличаются приметной стильностью. Она выражена в использовании белой LED подсветки, подчеркиваемой полностью черным дизайном радиатора, трубок и вентиляторов, применением никелированного покрытия подошвы охладителя.
Новые системы охлаждения be quiet! Pure Loop появятся в начале октября 2020 года.
Вторая новинка - это обновленная версия корпуса be quiet! Silent Base 802.
По сравнению с предыдущими моделями Silent Base 801 новинки будут выделять применение сменной фронтальной панели, обеспечивающей тишину захвата воздушного потока, наличие сменной верхней панели, предназначенной для тех же целей, установка разъема USB 3.2 Gen. 2 Type C вместо USB 2.0 на фронтальной панели, а также появление новых моделей черного или белого цвета с металлической панелью или боковым окном из тонированного закаленного стекла.
Новые модели будут иметь трехпозиционный контроллер вентиляторов, позволяющий управлять скоростью вращения до шести вентиляторов в ручном режиме или по PWM сигналу. Будет предусмотрена установка до трех вентиляторов Pure Wings 2 140 мм, а также наличие качественной шумоизоляции толщиной до 10мм.
Эти изделия появятся в продаже в конце ноября 2020 года.
Наконец, третья новинка - новая версия кулера в белом цвете Shadow Rock 3 White.
Он отличается впечатляющей эффективностью охлаждения 190 Вт TDP, эффектным внешним видом, позволяющим создать вау-эффект для любой системы, применением пяти 6-мм высокопроизводительных никелированных медных тепловых трубок с технологией HDT для отвода тепла непосредственно от поверхности процессора.
Уровень шума у новой модели не превышает 24,4 дБ (А) даже при максимальной скорости вентилятора. Асимметричная конструкция радиатора не перекрывает слоты RAM перед кулером.
Модель должна появиться в продаже в конце октября 2020.
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