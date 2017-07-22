Компания HONOR полностью обновила линейку своих ноутбуков HONOR MagicBook, оснастив их мобильными 7-нм процессорами AMD Ryzen серии 4000. Это затронуло модели HONOR MagicBook 14, MagicBook 15 и MagicBook Pro. Ультрабуки HONOR MagicBook предназначены для интенсивной работы и мультимедийных развлечений; они образуют экосистему интеллектуальных устройств HONOR life.
Обновленные ноутбуки HONOR MagicBook 14 и MagicBook 15 построены на базе нового мобильного процессора AMD Ryzen 5 4500U, архитектура которого включает 6 ядер и 6 потоков CPU, а также 6-ядерный графический ускоритель Radeon. В модели HONOR MagicBook Pro установлен процессор AMD Ryzen 5 4600H, архитектура которого включает CPU с 6 ядрами и 12 потоками, 6-ядерный графический ускоритель Radeon. Благодаря 7-нм техпроцессу энергоэффективность обновленных ноутбуков повысилась примерно на 50%.
Новые модели оснащены безрамочным экраном Full HD, усовершенствованной системой охлаждения, лёгким и тонким корпусом из алюминиевого сплава, технологией Magic-link 2.0 для мгновенной передачи данных между ноутбуком и мобильными устройствами.
По сравнению с предыдущими моделями ноутбуков, которые выпускались на базе процессора AMD Ryzen 5 3500U, производительность новой версии HONOR MagicBook 14 возросла на 33,7% , а MagicBook 15 -- на 25,9%. Обновленный HONOR MagicBook Pro в ресурсоемких приложениях демонстрирует примерно в два раза более высокие показатели производительности.
Обновленные модели оснащены двухканальной оперативной памятью DDR-4 объёмом 8 ГБ у HONOR MagicBook 14 и MagicBook 15 и 16 ГБ -- у MagicBook Pro. Твердотельный накопитель SSD NVMe PCIe объёмом 512 ГБ позволяет обмениваться данными в 5 раз быстрее чем стандартные SSD-накопители SATA. Применение инновационной системы охлаждения позволило снизить уровень шума и повысить эффективность теплоотвода от внутренних компонентов на 38% у MagicBook 14 и MagicBook 15 и до 20% -- у MagicBook Pro.
Благодаря поддержке технологии HONOR SuperCharge, быстрая зарядка новых моделей проходит всего за 30 минут, позволяя пополнить заряд батареи HONOR MagicBook 14 на 46%, HONOR MagicBook 15 -- на 53% и HONOR MagicBook Pro -- на 50%.
Обновленные ноутбуки HONOR MagicBook в космическом сером цвете будут доступны для предзаказа в официальном интернет-магазине с 4 сентября.
Модели MagicBook 14 и MagicBook 15 появятся в конфигурации 8 ГБ RAM + 512 ГБ ROM по рекомендованной розничной цене 59 990 рублей. Модель HONOR MagicBook Pro в конфигурации 16 ГБ RAM + 512 ГБ ROM -- по цене 69 990 рублей. За оформление покупки в период предзаказа пользователи получат смарт-часы HONOR MagicWatch 2 в подарок, а также дополнительную скидку.
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