Компания MSI выпустила, пожалуй, один из лучших экземпляров среди игровых ноутбуков в стиле Razer - ведущего мирового производителя высококачественного игрового оборудования и престижной периферии. Новая модель MSI Stealth 15M превращает укомплектованные внутри процессор Tiger Lake вместе с доступной PCIe 4.0 в «самый тонкий 15-дюймовый игровой ноутбук».
По данным MSI, при весе 1,7 кг и толщине всего 1,6 см, ноутбук Stealth 15M оказывается немного тоньше и значительно легче Razer Blade 15 Advanced (2,1 кг и 1,8 см). Ноутбук изготовлен в алюминиевом корпусе серого или белого цвета, что прекрасно оттеняет его внутреннюю начинку - процессор Intel 11-го поколения Tiger Lake и видеокарту Nvidia RTX 2060 Max-Q.
Есть и другое заметное внутреннее улучшение, которое должно заинтересовать энтузиастов-геймеров. Как заявляет MSI, модель Stealth 15M поддерживает интерфейс PCIe 4.0, а внутри вендор разместил твердотельный накопитель PCIe Gen4 x4 емкостью до 2 Тбайт.
Здесь возникают вопросы. Учитывая, что для настольных систем установка твердотельных накопителей PCIe 4.0 с большой емкостью ведет к необходимости оборудования корпусов громоздкими кулерами, энтузиасты сейчас задаются вопросом, насколько расточительным станет применение подобных быстрых накопителей следующего поколения внутри ноутбуков, насколько сильно их установка повлияет на срок службы батареи. При этом MSI сделал новый игровой ноутбук внутри такого тонкого шасси, что это выглядит крайне круто.
Тема реализуемой скорости и производительности, которую относят к следующему поколению, распространяется и на подключения. Новый ноутбук Stealth 15M предлагает поддержку Thunderbolt 4 (TB4). Это означает, что можно заряжать ноутбук через USB-C PD, хотя лучше, конечно, использовать блок питания для быстрой зарядки и игр, так как TB4 достигает максимальной мощности в 100 Вт, что всегда рассматривается с некоторой опаской.
Быстрая и стабильная загрузка и передача файлов построена на базе Wi-Fi AX1650.
15,6-дюймовый дисплей IPS-уровня может похвастаться частотой обновления 144 Гц, клавиатура оснащена белой подсветкой, а не RGB. Есть веб-камера с разрешением 720p, в отличие от многих игровых ноутбуков Asus, которые в последнее время полностью отказались от камеры. А на левом торце есть слот для карт MicroSD.
Пока нет информации о ценах или точных сроках выхода Stealth 15M, но, очевидно, эта информация скоро появится.
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших игровых ноутбуков. Некоторые геймеры предпочитают настольные компьютеры, поскольку они обеспечивают большую производительность за свои деньги - но попробуйте положить десктоп в рюкзак. Когда вам нужна мощная система, которую можно взять с собой, нет альтернативы игровым ноутбукам. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшие игровые ноутбуки: текущий анализ рынка".