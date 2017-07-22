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Частотный диапазон mmWave 5G будет доступен только для iPhone 12 Pro Max в США, Корее и Японии

04 сентября 2020, 11:19




Новая линейка смартфонов Apple iPhone 12 должна поступить в продажу ориентировочно в октябре. Тем не менее, в сети уже появились разнообразные слухи, раскрывающие не только как будут выглядеть новые устройства, но также и какие серьезные ограничения или условия могут появиться после анонса.

Уже известно, что iPhone 12 появится в виде четырех моделей, две из которых бюджетные, а две премиальные. Уже прошла информация, что поддержка диапазона mmWave в сетях 5G, отличающегося на фоне остальных диапазонов сети 5G значительно более высокой пропускной способностью при мобильной передаче данных, появится только в 6,7-дюймовой модели iPhone 12 Pro Max, относящейся к премиальному уровню.

Частотный диапазон mmWave 5G будет доступен только для iPhone 12 Pro Max в США, Корее и Японии


Новый отчет компании Fast Company показывает, что соответствующая аппаратная поддержка, необходимая для реализации данной технологии подключения в диапазоне mmWave 5G, появится только у топовой модели iPhone 12 Pro Max. Это касается многих технических особенностей, отражаемых неявно в технической спецификации смартфона. В частности, наличия батареи большой емкости, поскольку эта технология потенциально потребляет больше энергии, чем при работе в сетях 5G в других диапазонах.

Помимо этого также стало известно, что модель iPhone 12 Pro Max станет доступна исключительно в трех странах мира - США, Южной Корее и Японии. В США поддержку сетей 5G в частотном диапазоне mmWave предоставляет только местный мобильный оператор Verizon, он вкладывает значительные средства в развертывание 5G. Другой американский оператор T-Mobile работает в сетях 5G на частотах ниже 6 ГГц.

Переход на использование диапазона mmWave в сетях 5G дает 20% прирост в скорости передачи данных по сравнению с сетями 5G на более низких частотах. Гигабитные скорости передачи будут доступны тоже только на частотах mmWave.



В то же время, необходимо учитывать, что частоты в миллиметровом диапазоне неспособны проникать сквозь толстые стены, что значительно снижает эффективность применения смартфонов в этом диапазоне сетей 5G. По слухам, в США он не настолько популярен сейчас среди покупателей смартфонов для 5G.

По данным информированного источника, в следующем году Apple потенциально может выпустить 4G-версию iPhone 12 в качестве обновления сегодняшнего iPhone SE. Ранее в публикациях также упоминалось, что Apple будет использовать в iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max сканер LiDAR. Правда, чуть позже просочилась информация, что только на задней панели iPhone 12 Pro Max имеется вырез, указывающий на использование сканера LiDAR.



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