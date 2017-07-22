РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

MediaTek выпустила для США чипы Dimensity 1000C с поддержкой 5G

04 сентября 2020, 12:45




Тайваньская компания MediaTek объявила о выпуске для американского рынка нового мобильного чипа MediaTek Dimensity 1000C для смартфонов с поддержкой сетей 5G. Первой моделью, у которой появится новый чип, станет смартфон LG Velvet. Устройство будет распространяться в США через общенациональную сеть 5G местного оператора T-Mobile.

Как заявляет компания MediaTek, новый набор микросхем предоставляет расширенные функциональные возможности. В их число входят функции искусственного интеллекта, улучшенные функции отображения, быстрое подключение, улучшенные мультимедийные возможности, доступные теперь для удобства пользователей премиум-класса.

MediaTek выпустила для США чипы Dimensity 1000C с поддержкой 5G


Изготовление процессоров Dimensity 1000C осуществляется на базе 7-нм техпроцесса. Этот чип оснащен четырьмя ядрами для вычислительных операций Arm-Cortex-A77 и четырьмя энергоэффективными ядрами Arm Cortex-A55. Рабочая частота может доходить до 2 ГГц. Имеется большой по емкости общий кеш с малой задержкой, что способствует росту производительности чипа и улучшает его энергопотребление.

Необходимо отметить, что MediaTek относится к числу компаний, не имеющих собственных производственных мощностей. Выпуск процессоров под ее брендом осуществляется на фабриках других производителей по заказу.



Предложив новое решение для американского рынка, компания обеспечила заядлых мобильных геймеров мощной графикой. Представители MediaTek отмечают наличие блока обработки AI MediaTek (APU 3.0), который объединяет в себе функционал трех разных типов AI-процессоров: AI-поддержки для камер, поддержку AI в сервисах (AI assistant), а также различные улучшения в приложениях и ОС, способствующие более качественному опыту применения.

Сообщается, что новый чип поддерживает также режим поддержки кодеков: AV1 HDR на Netflix и потоковое видео AV1 на YouTube.

MediaTek сообщает также, что в настоящее время ведет совместные работы с Twitch над переносом потокового видео AV1 на мобильные устройства. Имеется также поддержка функций Dual Display и Dual Voice Wake Up, расширенная поддержка камеры.

Новый чип стал третьим в 1000-й линейке компании. Помимо Dimensity 1000C в этой линейке присутствуют теперь чипы Dimensity 1000 и 1000+ SoC. Помимо Dimensity 1000, поддержку сетей 5G предоставляют чипы MediaTek Dimensity 800 и Dimensity 700.



Ранее редакция THG.ru опубликовала статью о скальпировании процессора. Под скальпированием понимается снятие теплораспределительной крышки процессора для замены термоинтерфейса между ней и кристаллом на более эффективный. И в сегодняшней статье мы разберёмся в том, как это делать и когда проведение скальпирования целесообразно. Подробнее об этом читайте в статье "Скальпирование процессора: как и зачем это делать".

Читайте также:

  • Qualcomm анонсировала конкурента мобильным чипам от Intel
  • Intel официально объявила о запуске процессорной платформы Tiger Lake 11-го поколения
  • Apple планирует выпустить собственные графические процессоры во второй половине 2021 года
  • Производительность процессоров AMD EPYC Milan будет выше, чему Rome, на 20%
  • На долю TSMC приходится 50% мирового парка станков EUV и 60% мирового выпуска пластин EUV

    • предыдущая новость
    Частотный диапазон mmWave 5G будет доступен только для iPhone 12 Pro Max в США, Корее и Японии

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Обзор смартфона Tecno Spark 5: яркий бюджетник с квадрокамерой и ёмкой батареей Лучшая видеокарта для игр: текущий анализ рынка Лучший процессор для игр: текущий анализ рынка Главные новости за неделю Лучшие игровые ноутбуки: текущий анализ рынка
    Обзор смартфона Tecno Spark 5 Лучшая видеокарта для игр Лучший процессор для игр Главные новости за неделю Лучшие игровые ноутбуки
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    4 сентября, 2020

    MediaTek выпустила для США чипы Dimensity 1000C с поддержкой 5G

    Частотный диапазон mmWave 5G будет доступен только для iPhone 12 Pro Max в США, Корее и Японии

    Анонс MSI Stealth 15M: «самый тонкий 15-дюймовый игровой ноутбук» нового поколения

    3 сентября, 2020

    Новые ноутбуки HONOR MagicBook 14, 15 и Pro построены на базе 7-нм процессоров AMD Ryzen 4000

    Компания Listan объявила о новинках сезона 2020 года в линейке бренда Be quite!

    Будущие камеры iPhone будут передавать изображения с высоким разрешением по сетям 5G

    MDD представила в России четыре премиальных монитора под брендом Philips

    HONOR представил свой первый планшет на российском рынке

    Первым ноутбуком с процессором Intel Tiger Lake стал Samsung Galaxy Book Flex 5G

    Компания Nubia, возможно, научилась искусственно изменять цвет корпуса смартфона

    Vivo получила патент на объектив для смартфонов, выдвигаемый как перископ

    Xiaomi выпустила динамик Xiaoai с сенсорным экраном в помощь домохозяйкам

    TCL выходит на рынок планшетов с двумя моделями

    Qualcomm анонсировала конкурента мобильным чипам от Intel

    Huawei представила два доступных 5G-смартфона серии Enjoy 20

    Chuwi разработала Hipad X: недорогой гибридный планшет в ультракомпактном корпусе

    Intel официально объявила о запуске процессорной платформы Tiger Lake 11-го поколения

    2 сентября, 2020

    Анонс Samsung Galaxy Fit 2: доступная альтернатива Galaxy Watch для следящих за своим здоровьем

    Lenovo анонсировала три высокопроизводительных премиальных ноутбука

    OPPO анонсировала смартфоны OPPO F17 и OPPO F17 Pro

    ССЫЛКИ