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ELARI и Mastercard предложили инновационную систему ELARI SmartPay для замены наличных денег

04 сентября 2020, 17:33




Международная компания ELARI, имеющая штаб-квартиру в Москве, и Mastercard объявили о запуске недорогой и простой в использовании цифровой альтернативы карманным деньгам для всей семьи, получившей название ELARI SmartPay. Организаторы презентовали эту систему как идеальный вариант для пользования денег школьниками. Однако эта система может применяться пользователями любых возрастов.

Новая система «Кошелек на руке» состоит из набора носимых аксессуаров. В первую очередь это - платежный NFC-чип ELARI SmartPay, который позволяет совершать бесконтактную оплату через систему Mastercard.

ELARI и Mastercard предложили инновационную систему ELARI SmartPay для замены наличных денег


Предлагается несколько вариантов для хранения чипа. Первый - силиконовый браслет с удобной системой крепления на руке. Второй - накладка-тренчик для ремешка любых часов. Бесконтактная карта ELARI SmartPay Masterсard с платежным NFC-чипом вставляется в браслет или тренчик.

Устройство не требует подзарядки, а чип ELARI SmartPay не боится воды, поэтому браслет и тренчик удобно носить на тренировку, на пляж или просто на прогулку налегке.

ELARI и Mastercard предложили инновационную систему ELARI SmartPay для замены наличных денег       ELARI и Mastercard предложили инновационную систему ELARI SmartPay для замены наличных денег


Помимо этого в готовое решение входит специальное мобильное приложение для смартфонов ELARI SmartPay. Оно позволяет мгновенно активировать, пополнять и управлять средствами на NFC-чипе Mastercard в браслете ELARI без обращения в банк.

Оплачивать покупки в одно касание с помощью браслета уже можно везде в России, где принимают к оплате Mastercard - в магазинах, транспорте, и т.п.

Цена комплекта «Кошелек на руке» - 1490 рублей. В скором времени он появится в салонах «МегаФона», магазинах МВидео, Технопарк, РБТ, ДНС, сети Ашан, Wildberries и у других ритейлеров.

ELARI и Mastercard предложили инновационную систему ELARI SmartPay для замены наличных денег


В мобильном приложении для смартфона ELARI SmartPay можно активировать неограниченное количество чипов и управлять ими удаленно. Любой свой аккаунт можно пополнять с любой банковской карты, устанавливать лимиты расходов за период (день, месяц) по каждому чипу, видеть балансы и отчеты о совершенных транзакциях, а также мгновенно блокировать чип в случае его потери.



Лимит расходов в месяц по каждому чипу составляет 40 000 рублей, максимальный размер остатка на счету -- 15 000 рублей. Покупки на сумму до 1000 рублей в большинстве терминалов не требуют ввода ПИН-кода. Обслуживание карты бесплатно.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор умного дома Legrand с технологиями Netatmo. Legrand уже давно известен на мировом рынке как производитель качественного и относительно недорогого электрооборудования, а покупка в 2018 году французской компании Netatmo позволила Legrand выйти на действительно массовый рынок Интернета вещей (IoT). И в этом обзоре мы посмотрим на то, что из этого получилось. Подробнее об этом читайте в статье "Умный дом Legrand с технологиями Netatmo: обзор экосистемы домашнего комфорта".

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