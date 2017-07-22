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04 сентября 2020, 19:08
Western Digital выпустила первый мобильный SSD-сейф данных G-Technology с поддержкой NVMe и шифрованием ArmorLock. Со слов разработчика, рынку предложено революционное новое решение, которое можно отнести к новому стандарту безопасности. Новое решение значительно надежней прежних систем в сфере защиты информации, утверждает WD.
Первым продуктом c новейшей технологией стал SSD-накопитель G-Technology, использующий модули NVMe и шифрование ArmorLock. Он был разработан в качестве простого в использовании высокопроизводительного решения для хранения данных. Новое решение обеспечивает высокий уровень безопасности и предназначено для профессионалов из отрасли медиа- и развлечений.
По мнению вендора, угрозу для этой категории пользователей представляют прежде всего опасность незаконного попадания в сеть результатов работы студий или агентств, где они работают. Их данные являются их интеллектуальной собственностью.
До недавнего времени основное внимание в отрасли уделялось безопасности облачных серверов. Из-за этого важнейшие коммерческие данные, которые хранились на переносных устройствах, по-прежнему оставались уязвимыми.
Новая платформа и первый SSD-накопитель Western Digital G-Technology с поддержкой NVMe и шифрованием ArmorLock полностью меняют подход к профессиональной работе с данными. Концепция ArmorLock выстроена на управлении ключами доступа, получаемыми путем применения различных биометрических решений.
С помощью приложения ArmorLock пользователи могут дистанционно разблокировать устройство с помощью телефона, используя распознавание лиц, по отпечатку пальца или с помощью код-пароля от самого телефона. Текстовой пароль больше не используется в системах. SSD-накопитель обеспечивает шифрование, не нарушая при этом рабочих процессов.
Платформа безопасности ArmorLock предусматривает контроль устройств хранения на всем их жизненном цикле, от производства, при котором в каждом устройстве создается доверенная основа и цифровой сертификат подлинности, до контроля обновлений прошивки, которые выполняются только напрямую через приложение ArmorLock.
Разработанная технология позволяет использовать беспроводные и проводные соединения с автоматической настройкой параметров сертификата безопасности. Не используя парольной аутентификации, новая технология обмена ключами безопасности обеспечивает шифрование хранилища с биометрической аутентификацией через аппаратные модули безопасности. Система обеспечивает управление не разглашаемыми ключами шифрования, которое защищает конфиденциальность даже в случае утери или кражи устройства ArmorLock.
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