На проходящей в эти дни выставке IFA 2020 в Берлине китайская компания TCL, специализирующаяся на разработке и производстве телевизоров, мобильных телефонов, телекоммуникационного оборудования и бытовой техники, представила новую технологию создания изображений на экране - TCL NXTPAPER.
Компания TCL описывает технологию NXTPAPER как «художественное отображение содержимого экрана как на бумаге». Предложенный принцип вывода изображения на экране позволяет получать полноцветную картинку с разрешением на уровне Full-HD.
Изображение создается и выглядит как на бумаге, без мерцаний и вредного синего свечения от ламп подсветки. Источником света служит не матрица излучающих элементов, как в LCD, а внешний, естественный свет - отражаясь, он передает нужный цвет, формируемый в подложке такого экрана на базе TCL NXTPAPER.
Предложенный способ представляет собой прямую альтернативу для принципа создания изображений, который используется для работы дисплеев на электронных чернилах (e-ink). В отличие от e-ink, принцип TCL NXTPAPER обладает расширенными возможностями. Они позволяют преодолеть ограничения, характерные при использовании цветного дисплея e-ink - ограниченная цветовая палитра, низкая частота обновления экрана, сокращенная плотность пикселей.
Как отмечает TCL, ей удалось найти способ, который позволяет выводить полный спектр цветовой гаммы на экран, но использовать для подсветки отраженный свет. Более того, им удалось сделать так, что обеспечивается высокая яркость свечения.
Благодаря использованию естественного света, компания получила сертификаты на безопасность новой технологии от немецкой лаборатории Rhine, а также от лаборатории SGS и немецкой ассоциации электрических, электронных и информационных систем VDE.
По сравнению с традиционными дисплеями на электронных чернилах, изображение, формируемое с помощью технологии TCL NXTPAPER, получается на 25% более контрастней. Это повышает качество картинки и удобно для просмотра. Со слов вендора, сам дисплей получается на 36% тоньше по сравнению с типовой ЖК-панелью.
С точки зрения энергоэффективности технология NXTPAPER дает прирост более чем на 65% по сравнению с ЖК-дисплеем. Это позволяет существенно повысить эффективность работы аккумулятора, увеличить время автономной работы устройства.
Хотя новая технология отображения идеальна для чтения, она позволяет также воспроизводить видео, обеспечивая более удобную работу и обучение.
Компания TCL сразу же объявила о выпуске двух новых моделей планшетов, где уже применена новая технология NXTPAPER - TCL 10 TABMAX и TCL 10 TABMID. Обе модели поступят в продажу к концу этого года.
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