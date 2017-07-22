ASUS выпустила обновила и выпустила новые модели мощных и компактных ноутбуков с процессорами Intel Core 10 и 11 поколения. Модели, выстроенные на базе процессоров Intel Core поколения Tiger Lake 11 поколения, уже сертифицированы на соответствие требованиям нового бренда Intel Evo.
Среди нового набора моделей выделяются в первую очередь следующие инновационные ноутбуки - ZenBook Flip S, ZenBook S, ZenBook 14, ZenBook 14 Ultralight, ZenBook Pro 15 и ExpertBook B9. Анонс новых моделей ASUS состоялся с рамках онлайн-презентации Built for Brilliance.
Наиболее интересными при показе стали модели:
ZenBook Flip S (UX371) - самый тонкий в мире ноутбук-трансформер из оснащенных экраном OLED и первый ноутбук ASUS, созданный в рамках программы Intel Evo;
ZenBook S (UX393) - самый тонкий и легкий ноутбук из оснащенных дисплеем формата 3:2 с разрешением 3,3K;
ZenBook 14 (UX435EA/EG) - самый компактный 14-дюймовый ноутбук с дополнительным дисплеем ScreenPad;
ZenBook 14 Ultralight (UX435EAL/EGL) - самый легкий 14-дюймовый ZenBook весом всего 980 г;
ZenBook Pro 15 (UX535) - самый компактный в мире 15-дюймовый ноутбук из оснащенных дисплеем OLED с разрешением 4K;
ExpertBook B9 (B9400) - самый легкий в мире 14-дюймовый бизнес-ноутбук.
Отличительная особенность новых ноутбуков ASUS, выстроенных на базе процессоров Intel Core 11 поколения - это применение встроенной графики Intel Iris Xe. ЕЕ конец - это существенно возросшая производительность, недостижимая ранее для настолько тонких и легких устройств.
Как показывают результаты независимых тестов, встроенная видеокарта на базе новой архитектуры Intel Iris Xe обеспечивает графическую такую же производительность, которая сопоставима с уровнем дискретных видеокарт. В результате такого «обновления, компактный ноутбук становится теперь сравнимым с развлекательным медиацентром. Раньше создать аналогичную по графическим возможностям модель можно было только на базе стационарных настольных систем или мобильных игровых систем, не отличавшихся компактностью и простой переносимостью.
В процессорах Intel Core 11 поколения нашли применение и главный тренд современных процессоров - внедрение блоков-подсистем для поддержки искусственного интеллекта. Они уже сегодня помогают обеспечить высокую производительность для ежедневной работы. В дальнейшем их применимость будет расти.
Беспроводные модули Intel стандарта WiFi 6 и поддержка новейшего интерфейса Thunderbolt 4 - следующая важная особенность новых моделей. Это помогате повысить скорость передачи данных и надежность подключения.
OLED-дисплей в ноутбуках ASUS
Отличительной особенностью OLED-дисплеев в ноутбуках ASUS является высокое качество изображения, отличная детализация и реалистичность изображения, новая технология подсветки для защиты глаз от синего излучения. По оценкам вендора, новый дисплей гарантирует:
ультрареалистичное изображение без размытия объектов в движении;
высокая точность цветопередачи, подтвержденную сертификацией PANTONE Validated;
гарантия пониженного уровня вредного для глаз синего света и минимизацию мерцания экрана, подтвержденная сертификацией TÜV Rheinland.
Все для ведения видеоблогов
Пользователи, работающие удаленно, оценят технологии ASUS WiFi Master и интеллектуального шумоподавления в микрофоне. Комплексное решение WiFi Master включает в себя технологии WiFi SmartConnect, WiFi Stabilizer и WiFi RangeBoost, которые служат для обеспечения максимально стабильного соединения, фильтрации помех от других беспроводных устройств и автоматического выбора наилучшей точки доступа Wi-Fi из всех доступных, а также улучшенного приема сигнала благодаря использованию нескольких антенн.
Технология интеллектуального шумоподавления в микрофоне использует алгоритм на основе машинного обучения, чтобы во время аудиозвонков и конференций эффективно отфильтровывать посторонние звуки, такие как голоса на заднем плане и другой бытовой шум.
Функции ClearVoice Mic и Speaker, доступные через приложение MyASUS, устраняют посторонние звуки, оставляя только кристально чистый голос пользователя.
ASUS ZenBook Flip S (UX371)
Ультракомпактный ноутбук-трансформер ZenBook Flip S -- это первый ноутбук ASUS, сертифицированный по программе Intel Evo. Он отличается портативностью: при толщине корпуса всего 13,9 мм вес устройства составляет 1,2 кг.
Ноутбук ZenBook Flip S оснащается сенсорным дисплеем NanoEdge с матрицей OLED разрешением 4K UHD с широким охватом цветового пространства (100% DCI-P3).
Высокая точность цветопередачи подтверждена сертификацией PANTONE Validated, сертификация VESA DisplayHDR 500 True Black гарантирует глубокие темные оттенки и исключительно высокую контрастность.
В этом дисплее также применяются технологии для защиты глаз, реализация которых подтверждается сертификацией компании TÜV Rheinland. Дисплей поддерживает активный стилус ASUS Pen с 4096 уровнями давления.
ASUS ZenBook Flip 13
Компактный ноутбук-трансформер ZenBook Flip 13 весит всего 1,3 кг и имеет толщину корпуса 13,9 мм.
Отмечают применение высокоточного поворотного крепления ErgoLift, которое позволяет раскрывать экран на 360° и использовать устройство как обычный ноутбук или планшет. Его можно раскрыть как палатку или зафиксировать под любым другим углом в зависимости от поставленных задач. Благодаря этому уникальному механизму, клавиатура автоматически приподнимается под оптимальным для положения рук углом.
Помимо комфорта при наборе текста это улучшает вентиляцию устройства.
ВУ этой модели выделяют также аккумулятор высокой емкости 67 Вт*ч. Благодаря ему, ZenBook Flip 13 способен работать до 14 часов без подзарядки.
Ноутбук поддерживает быструю зарядку с помощью входящего в комплект адаптера питания мощностью 65 Вт, а также технологию ASUS USB-C Easy Charge, благодаря которой ZenBook Flip 13 можно подзарядить от обычного зарядного устройства с разъемом USB-C или зарядного устройства USB-C с технологией Power Delivery (PD).
Эксперты отмечают прекрасную картинку, которую в ноутбуке ZenBook Flip 13 удается получить благодаря применению сенсорного дисплея NanoEdge с матрицей OLED разрешением FHD.
Есть у этой модели и поддержка активного стилуса ASUS Pen, который способен распознавать 4096 уровней давления для точного и максимально удобного рукописного ввода текста или рисования.
Внутри ZenBook Flip 13 размещен процессор Intel Core i7 11 поколения со встроенной графикой Iris Xe и 16 ГБ оперативной памяти, твердотельный накопитель емкостью до 1 ТБ с интерфейсом PCIe 3.0.
ASUS ZenBook S (UX393)
ZenBook S - ультрапортативный ноутбук премиального уровня. Он оснащен 13,9-дюймовым дисплеем нового формата с соотношением сторон 3:2.
Отмечается изящность его обводов, прочный цельнометаллический корпус. Его толщина составляет всего 15,7 мм, вес устройства - 1,35 кг.
Ноутбук ZenBook S оснащается сенсорным дисплеем NanoEdge с разрешением 3,3K (3300x2200). Качество цветопередачи на экране подтверждено сертификацией PANTONE Validated.
Соотношение сторон 3:2 означает увеличенную высоту экрана, что особенно удобно при работе с большими документами и веб-страницами. Аккумулятор емкостью 67 Вт*ч обеспечивает до 12 часов автономной работы и поддерживает технологию быстрой зарядки.
Внутри этой модели представлена комплектация из процессора Intel Core i7 11-го поколения, 16 ГБ оперативной памяти и высокоскоростной твердотельный накопитель емкостью 1 ТБ с интерфейсом PCIe 3.0 x4.
Для подключения всевозможных периферийных устройств ноутбук ZenBook S предлагает широкий набор интерфейсов, включая полноразмерный разъем HDMI, порты USB 3.2 Gen1 Type-A, два разъема USB-C с поддержкой высокоскоростного интерфейса Thunderbolt 4, а также слот для карты памяти microSD.
ZenBook S поставляется с новейшей версией программного центра MyASUS, включающего в себя коллекцию различных приложений и утилит, которые помогут извлечь максимум из этого ноутбука, в том числе использовать его совместно со смартфоном. Для удобной работы с числами в тачпад ноутбука ZenBook S встроен сенсорный цифровой блок ASUS NumberPad 2.08, а инфракрасная камера позволяет мгновенно авторизоваться в системе с помощь функции Windows Hello.
ASUS ZenBook 14 Ultralight (UX435EAL/EGL)
Ноутбук ZenBook 14 Ultralight весит всего 980 г. Это - невероятно легкое и изящное устройство, но при этом наделенное высокой производительностью, недоступной ранее для работы в мобильных условиях.
ZenBook 14 Ultralight в максимальной комплектации оснащается процессором Intel Core i7 11 поколения и встроенной графикой Iris Xe (модель UX435EAL) или дискретной видеокартой NVIDIA GeForce MX450 (модель UX435EGL).
Ноутбук ZenBook 14 Ultralight наделен дисплеем NanoEdge с тонкой рамкой - относительная площадь экрана составляет 92%. Экран ноутбука поддерживает широкий цветовой охват - 100% sRGB.
ASUS ExpertBook B9 (B9400)
ExpertBook B9 - это тонкий бизнес-ноутбук весом всего 880 граммов. Устройство отличается отличной автономностью, наличием двух накопителей, полноценным комплектом интерфейсов, инновационным светодиодным цифровым блоком NumberPad, встроенным в тачпад, и датчиком приближения.
Бизнес-ноутбук ExpertBook B9 изготовлен в корпусе из магниево-литиевого сплава. По своей надежности он соответствует требованиям американского военного стандарта MIL-STD-810G. Как система информационной безопасности корпоративного уровня он может гарантировать конфиденциальность коммерческих данных.
В максимальную аппаратную комплектацию ExpertBook B9 входят процессор Intel Core i7 11 поколения со встроенной графикой Iris Xe и высокоскоростным модулем Intel WiFi 6. Твердотельные накопители можно объединять в массивы RAID 0 и RAID 1, обеспечивая еще более высокую скорость работы с данными и надежность их хранения.
В бизнес-ноутбуке ExpertBook B9 реализована технология интеллектуального шумоподавления в микрофоне, которая отсеивает посторонние шумы, оставляя только чистый голос пользователя. Высокому качеству сетевого подключения способствует технология ASUS WiFi Master.
В комплекте с ExpertBook B9 поставляется удобная коробка для аксессуаров, которую также можно использовать как эргономичную подставку для ноутбука.
ASUS ZenBook 14 (UX435EA/EG)
ZenBook 14 - ноутбук, в котором превосходная производительность сочетается с портативностью и элегантным дизайном. Несмотря на малый вес (всего 1,19 кг), ноутбук ZenBook 14 оснащается инновационным дополнительным экраном ASUS ScreenPad для продуктивной многозадачной работы.
Основу его аппаратной комплектации составляют процессор Intel Core 11 поколения со встроенной графикой Iris Xe (UX435EA) или дискретной видеокартой NVIDIA GeForce MX450 (UX435EG).
Этот новейший ноутбук серии ZenBook Classic предоставляет полный набор портов подключения: два порта USB-C с поддержкой интерфейса Thunderbolt 4, порт USB 3.2 Gen1 Type-A, стандартный разъем HDMI, слот для карты памяти microSD и аудиоразъем.
Благодаря практически отсутствующей рамке, относительная площадь экрана составляет 92%.
ASUS ZenBook 13/14 (UX325/UX425)
ZenBook 13 (UX325) и ZenBook 14 (UX425) - новые ультрапортативные ноутбуки серии ZenBook Classic с экранами диагональю 13,3 дюйма и 14 дюймов.
Вес ноутбука ZenBook 13 составляет всего 1,07 кг. При минимальной толщине корпуса (всего 13,9 мм для обеих моделей) в ноутбуках ZenBook 13 и ZenBook 14 реализован полный набор портов ввода/вывода, включая полноразмерные разъемы HDMI и USB Type-A, а также USB-C с поддержкой интерфейса Thunderbolt 4 и слот для карты памяти microSD.
ZenBook 13 (UX325) и ZenBook 14 (UX425) - это самые тонкие в мире модели с 13,3- и 14-дюймовыми экранами из способных предложить настолько широкий выбор разъемов для подключения самых разных периферийных устройств .
Благодаря минимальной ширине рамки дисплея NanoEdge относительная площадь экрана составляет 90%, а опциональная функция ультраэкономичного энергопотребления дисплея (1 Вт) позволяет значительно продлить время автономной работы ноутбука.
В основе аппаратной комплектации новых моделей ZenBook 13 и ZenBook 14 - процессоры Intel Core 11 поколения. В сочетании с большим объемом оперативной памяти (до 32 ГБ) этим ноутбукам гарантирована быстрая многозадачная работа в любых ежедневных приложениях.
Ноутбуки ASUS на базе процессоров Intel® CoreTM 10-го поколения
ASUS ZenBook Pro 15 (UX535)
ZenBook Pro 15 - модель серии ультрапортативных высокопроизводительных ноутбуков для творчества и самый компактный в мире 15,6-дюймовый ноутбук из оснащенных сенсорным дисплеем OLED с разрешением 4K UHD.
Элегантный дизайн подчеркивает творческую направленность ZenBook Pro 15. Дисплей NanoEdge с матрицей OLED разрешением 4K UHD поддерживает 100% охват цветового пространства DCI-P3. Благодаря ультратонкой рамке относительная площадь экрана составляет 88%.
Ноутбук ZenBook Pro 15 оснащается процессором Intel CoreTM i7 или i5 10-го поколения серии H, 16 ГБ оперативной памяти и дискретной видеокартой NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti (в максимальной комплектации), а также высокоскоростным твердотельным накопителем емкостью до 1 TБ с интерфейсом PCIe 3.0 x4.
Цены
Представленные на онлайн-презентации Built for Brilliance устройства ASUS поступят в продажу в России в ноябре.
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших игровых ноутбуков. Некоторые геймеры предпочитают настольные компьютеры, поскольку они обеспечивают большую производительность за свои деньги - но попробуйте положить десктоп в рюкзак. Когда вам нужна мощная система, которую можно взять с собой, нет альтернативы игровым ноутбукам. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшие игровые ноутбуки: текущий анализ рынка".