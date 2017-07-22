До запуска новых флагманских смартфонов Samsung Galaxy S21 (или Galaxy S30) остается еще несколько месяцев, однако тема их характеристик уже интересует многих на рынке - как экспертов, так и поклонников. Самая свежая информация стала известна благодаря опубликованным данным с сертификации в 3C: все устройства обязаны проходить этот этап перед выходом на рынок.
Опубликованные данные 3C позволили сформировать утечку данных о емкости аккумулятора будущих смартфонов. В листинге указано, что аккумулятор Samsung Galaxy S21 будет проходить под номером EB-BG991ABY, а аккумулятор для смартфона Galaxy S21+ - под номером EB-BG996ABY. После перехода на спецификацию этих моделей аккумуляторов эксперты выяснили, что аккумулятор Galaxy S21, похоже, будет иметь емкость 3880 мАч, а аккумулятор Galaxy S21 Plus - 4660 мАч.
Здесь выясняется интересная особенность. Оказывается, что емкость батареи, упомянутой для Galaxy S21, немного меньше, чем у Galaxy S20 - нынешний флагман Samsung имеет аккумулятор с емкостью 4000 мАч. В то же время, емкость аккумулятора Galaxy S21+ немного подросла - Galaxy S20+ имеет аккумулятор емкостью 4500 мАч.
В сообщении отмечается, что причиной «неправильного» выбора Samsung может быть то, что компания сама не производит аккумуляторы для будущей серии Galaxy S21. Вместо этого она использует батареи китайской компании Ningde Amperex Technology Limited, т.е. это может объясняться производственными причинами.
Второй причиной непонятного выбора называют то, что к запуску нового флагмана Samsung китайский партнер может изменить спецификацию и поставить аккумулятор с фактической более высокой емкость аккумулятора, чем та, которая указана сейчас в качестве номинальной.
Наконец, рост емкости аккумулятора S21+ в сравнении с уменьшением емкости для S21, на который пошла Samsung, может объясняться также тем, что устройства серии S21 будут оснащаться новейшим датчиком отпечатков пальцев Qualcomm 3D Sonic Max. Он является одним из ощутимых потребителей энергии и при этом фактически имеет более крупные размеры, чем прежний считыватель, потому что позволяет сканировать сразу два пальца одновременно.
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