Huawei не представила на IFA 2020 никаких новых крупных проектов, таких как выпускаемые продуктовоые линейки под родственным брендом Honor. Тем не менее, компания не обошлась без анонсов и показала несколько новых продуктов, ожидающих своего официального выхода на мировые рынки. Визитной карточкой Huawei на этот раз стал новый смартфон HUAWEI Y9a - улучшенная версия (по оценкам самого вендора) другой модели, HUAWEI Enjoy 20 Plus, которая недавно была запущена в продажу в Китае.
Смартфон HUAWEI Y9a оснащен 6,63-дюймовой ЖК-панелью с разрешением 2400x1080 пикселей, построенный на IPS-матрице. Экран занимает 92% передней поверхности смартфона.
У дисплея нового смартфона нет ни выемок, ни отверстий. Это потому, что 16-мегапиксельная селфи-камера телефона находится в выдвигающемся модуле.
Аппаратная начинка нового смартфона выстроена на базе чипа MediaTek G80 в сочетании с 6/8 Гбайт оперативной памяти LPDDR4x и 128 Гбайт основной памяти UFS 2.1. Комплектация будет формироваться в зависимости от региона поставки, в котором будет продаваться смартфон. Других деталей о правилах выбора комплектации не сообщается. При этом есть информация, что при необходимости хранилище можно расширить с помощью проприетарной SD-карты Huawei NM.
Эксперты отмечают, что в новой модели Huawei перешла на выбор SoC MediaTek G80 взамен MediaTek Dimensity 720, поддерживающей сети 5G. Эта SoC использовалась, в частности, для модели-аналога Enjoy 20 Plus, выпущенной в Китае.
Блок камер, размещенный на задней панели смартфона, имеет круглую форму. По всей видимости, в новый смартфон перенесена конструкция, взятая от HUAWEI Mate30 Pro, хотя датчики у HUAWEI Y9a другие. Этот аппарат оснащен 64-мегапиксельной основной камерой. В паре с ней идут 8-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив с углом обзора 120°, 2-мегапиксельный датчик глубины и 2-мегапиксельный объектив для макросъемки. Для сравнения, смартфон-аналог Enjoy 20 Plus оснащается тройной камерой: 48 Мп + 8 Мп (сверхширокий) + 2 Мп (макро), т.е. выбор явно не в пользу Китая. По всей видимости, Huawei поставляет на внешний рынок более дорогой аппарат, но зато и более мощный, чем для внутреннего рынка.
Новый телефон работает под управлением EMUI 10.1 на базе Android 10 с HMS (Huawei Mobile Services). Имеется поддержка для всех необходимых датчиков: акселерометр, компас, датчик силы тяжести, датчик внешней освещенности и боковой датчик отпечатков пальцев.
С точки зрения оснащения портами, новый аппарат поддерживает 4G LTE, двухдиапазонный WiFi 5, Bluetooth 5.1, GPS. Есть аудиоразъем для наушников 3,5 мм и USB Type-C.
Устройство оснащено батареей емкостью 4200 мАч с поддержкой быстрой зарядки 40 Вт. В этой комплектации смартфон HUAWEI Y9a будет поставляться на Ближний Восток, в Африку и в некоторые страны Средней Азии. В остальные регионы пойдет аппарат, оснащенный батареей емкостью 4200 мАч с поддержкой быстрой зарядки с мощностью только на 22,5 Вт. К какому сегменту будет отнесена Россия, не сообщается.
Габаритные размеры HUAWEI Y9a - 163,5x76,5x8,95 мм, вес - 197 г.
Аппарат будет поставляться в трех цветовых вариантах дизайна: серебристом, розовом и черном.
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