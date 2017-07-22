С недавних пор администрация Трампа начала торговую войну США против Китая, введя санкции против Huawei. Однако правила войны подразумевают усиление давления, если противник не сдается. Согласно новой информации, поступающей из США, администрация Трампа планирует продолжить практику наложения запретов, распространив ее теперь и на крупнейшего китайского производителя полупроводниковых изделий - компанию SMIC.
Известно, что производственная база компании SMIC выстроена на американском оборудовании; оно используется для производства чипов. Если компания SMIC попадет в санкционный список, то это может затруднить получение ею комплектующих, необходимых для развития производственных мощностей. В результате будет нанесен непоправимый ущерб для планов дальнейшего развития производства микросхем в стране.
Если запрет на SMIC будет наложен, то опосредованно это скажется и на Huawei. Необходимо учесть, что свои бюджетные чипсеты HiSilicon Kirin компания Huawei выпускает на производственных мощностях SMIC.
На текущий момент выбор SMIC оставался единственным вариантом, на который могла рассчитывать Huawei, чтобы продолжать выпускать современные смартфоны, когда ей запрещено применять любые чипсеты и комплектующие или связанные с ним технологии, полученные от любой американской компании.
Поводом для наложения санкций на SMIC может стать его участие в поставке микросхем для оборонного ведомства Китая. В настоящее время Министерство обороны США рассматривает вопрос о подготовке соответствующего доклада. По имеющимся слухам, в этом докладе утверждается, что SMIC сотрудничал с крупной китайской оборонной компанией, а также то, что университетские исследователи, связанные с военными, применяли продукцию SMIC для решения своих задач. Компания SMIC отвергла эти обвинения.
Корпорация Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC), штаб-квартира которой находится в Шанхае, была основана в 2000 году. В июле она привлекла около 7,8 миллиардов долларов на китайской бирже Star Market. Это было крупнейшее публичное размещение акций в Китае за прошедшее десятилетие. Для этого компания отозвала свой листинг с Нью-Йоркской фондовой биржи, прекратив там продажи своих акций.
Хотя компания SMIC входит в пятерку крупнейших производителей полупроводников в мире, она сильно отстает от своих конкурентов с точки зрения технологий. В то время как TSMC и Samsung начали производство 5-нм чипсетов, SMIC все еще использует 14-нм техпроцесс для производства чипов для смартфонов.
Ранее редакция THG.ru опубликовала статью о скальпировании процессора. Под скальпированием понимается снятие теплораспределительной крышки процессора для замены термоинтерфейса между ней и кристаллом на более эффективный. И в сегодняшней статье мы разберёмся в том, как это делать и когда проведение скальпирования целесообразно. Подробнее об этом читайте в статье "Скальпирование процессора: как и зачем это делать".