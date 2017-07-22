Появившееся сообщение на Reddit дает повод ожидать, что уже завтра, 8 сентября, будет анонсирован выпуск планшета Apple iPad Air 4. В то же время отмечается, что это сообщение не является прямым подтверждением предстоящего анонса.
В тексте сообщения рассказывается о защитных чехлах, которые собирается предложить покупателям немецкий филиал американского ритейлера Amazon Germany. На скриншотах представлены полезные защитные аксессуары, производимые такими производителями, как ZtotopCase и TiMOVO. Но их главное «связующее» - все модели относятся к «iPad Air 4 2020».
В материалах показан и сам планшет Apple iPad Air 4. Сообщается, что новая модель будет отличаться от прежней, которая во многом напоминала iPad Pro.
Например, ожидается, что исчезнет кнопка Touch ID / Home, что позволило Apple уменьшить размер лицевых панелей. Теперь кнопка Touch ID разместится на кнопке питания планшета на iPad Air четвертого поколения. Аналогичное решение, по словам аналитика TF International Минг-Чи Куо, Apple собирается использовать и для iPhone SE Plus 2021 года.
Ожидается, что iPad Air 4 будет поддерживать работу со стилусом Apple Pencil второго поколения. Для зарядки можно будет использовать порт Type-C вместо проприетарного Lightning.
Что касается основных характеристик, то ожидается появление 10,8-дюймового дисплея, аппаратной поддержки на базе 7-нм чипсета A13 Bionic, 3 Гбайт памяти как на моделях предыдущего поколения, хотя, возможно, размер памяти будет увеличен до 4 Гбайт. Программная начинка, как ожидается, будет выстроена на базе iPadOS 14.
Откуда появилась информация, что анонс состоится во вторник?
Эту информацию распространил через Twitter Джон Проссер - известный знаток секретов и тайн Apple. Он написал твит, в котором сообщил, что выход пресс-релиза Apple намечен на вторник в 9 часов утра. Впрочем, он обмолвился, что это время является пока не окончательным, потому что соответствующую информацию должны предоставить журналистам.
Но и это не все. Джон Проссер обмолвился, что во вторник Apple собирается представить еще один свой продукт - умные часы Apple Watch Series 6. Благодаря встроенному отслеживанию сна в watchOS 7, они также могут стать приятной новинкой для рынка.
Но главная новинка в новых умных часах Apple - это улучшенная статистика тренировок. Эта функция разрабатывалась специально для iPhone или Apple Watch. Благодаря ей, пользователи смогут отслеживать прогресс в своих занятиях фитнесом.
Если же пользователи используют для оплаты Apple Pay, то они смогут приобщиться к специально разработанной программе вознаграждений.
Для сбора информации о тренировках требуется соблюдение еще одного дополнительного условия - новые тренажеры и спортивное снаряжение в тренажерном зале должны быть совместимы с интерфейсом Apple GymKit API. Благодаря такой поддержке, можно будет точно отслеживать время и качество проведенных тренировок. В числе спортзалов, которые планируют сотрудничать с Apple, входят: Orange Theory, Crunch Fitness, YMCA и Basecamp Fitness.
По слухам, размеры корпуса Apple Watch Series 6 составят 40 мм и 44 мм. Новые модели будут немного крупней своих предшественников Apple Watch Series 5, имевших размер 38 мм и 42 мм.
Что касается заботы о здоровье, то уже не первый год ходят слухи, что умные часы Apple наконец обретут важную для контроля здоровья функцию замера содержания сахара в крови. Эта информация имеет первостепенное значение для всех, кто страдает от диабета. Пока подтверждения информации о размещении нового датчика нет.
В то же время ожидается, что Apple добавит в новую модель умных часов функцию контроля пульса. Этот же датчик будет замерять степень насыщения крови кислородом и их связывание эритроцитами. Сбор такой информации поможет пользователям Apple Watch получить раннее предупреждение о возникновении у них серьезных проблем со здоровьем, включая COVID-19.
Позднее на Bloomberg появился твит Марка Гурмана, в котором сообщается, что на этой неделе не произойдет «ничего сверхъестественного». В то же время Гурман отметил, что ожидает проведение «виртуального мероприятия для запуска iPhone 12 5G и Apple Watch Series 6 уже в этом месяце.
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