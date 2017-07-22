Компания POCO провела сегодня глобальную презентацию нового смартфона среднего ценового диапазона POCO X3 NFC. Новая модель представлена как преемник телефона POCO X2. Преемник, кстати, в свою очередь представлял собой обновленную версию смартфона Redmi K30 4G, которая дебютировала еще в декабре 2019 года. Для полной картины необходимо напомнить, что сама компания POCO представляет собой бренд-подразделение от дочерней компании Xiaomi. Поэтому новая модель POCO X3 NFC вызывала неподдельный интерес со стороны рынка. В ней ожидали увидеть лучшие достижений трех компаний - лидеров китайского рынка смартфонов.
Как бы там ни было, POCO X3 NFC - это совершенно новый телефон. Первое, что привлекает в нем - это процессор Snapdragon 732G. Он - самый мощный представитель 7-й серии чипсетов Qualcomm Snapdragon.
Помимо этого, модель POCO X3 NFC выделяется передовыми функциями: частота обновления 120 Гц, четырехкамерный блок во главе с 64-мегапиксельным объективом, аккумулятор большое емкости и поддержкой технологии быстрой зарядки. Ко всему следует добавить обновленный дизайн передней и задней частей смартфона, что заметно лучше и современней, чем у его предшественника POCO X2.
Как и у POCO X2, новый смартфон имеет 6,67-дюймовый LCD-дисплей типа IPS с разрешением Full HD+. Особое изящество представляет решение для селфи-камеры на передней панели. Вместо двух отверстий, как было сделано на POCO X2, у модели X3 остался только крошечный вырез круглой формы размером 3,8 мм в верхнем центральной части дисплея. В результате задача максимизации полезной площади экрана решена наиболее эффективно.
Дисплей POCO X3 NFC поддерживает HDR10, частоту обновления 120 Гц, частоту дискретизации касания 240 Гц. Защитное покрытие экрана относится к классу Gorilla Glass 5.
Во время игр экран телефона работает с максимальной частотой 120 Гц. В остальное время происходит переключение дисплея с помощью функции DynamicSwitch, переводя его в режим работы с обычной частотой обновления 60 Гц. Это не вызывает излишнего расхода питания. Например, во время воспроизведения видео аппарат POCO X3 NFC воспроизводит контент с частотой 60 Гц.
Внутренняя аппаратная начинка смартфона представлена 8-нм чипом Snapdragon 732G с тактовой частотой 2,3 ГГц. Для его работе используется оперативная память типа LPDDR4x стандарта UFS 2.1. Дополнительная память может быть установлена через слот microSD.
Для охлаждения в телефоне применяется технология LiquidCool Technology 1.0 Plus, позволяющая эффективно рассеивать тепло с 70% ростом эффективности, чем позволял предшественник. Благодаря использованию специальных графитовых вставок, отвод тепла позволяет снизить температуру еще на 6 °C.
На смартфоне POCO X3 NFC предустановлена ОС Android 10. Помимо этой основы, оболочка предусматривает наличие MIUI 12 и POCO Launcher. Разработчик обещает техническое сопровождение установленной системы с бесплатными обновлениями прошивки MIUI в течение трех лет.
Смартфон оснащен аккумулятором с емкостью 5160 мАч. В комплектацию для розничной продажи входит также зарядное устройство для быстрой зарядки на 33 Вт. Есть в розничной упаковке даже антибактериальный футляр, который поможет сохранить аппарат в чистоте с естественным обеззараживанием.
Движок Game Turbo 3.0 обеспечивает оптимизацию игр, включая режим производительности, оптимизацию качества звука, оптимизацию сети и смену голоса. Для воспроизведения вибраций в игре телефон оснащен линейным двигателем, работающим вдоль оси Z.
Начинка фото-видео для аппарата POCO X3 NFC представлена 20-мегапиксельной фронтальной камерой с диафрагмой f/2.2. Она предоставляет такие функции, как портретный режим, AI-обнаружение сцены, AI-поддержка для создания студийного освещения, вспышка, HDR и многое другое.
Задний камерный блок POCO X3 NFC выполнен в виде конструкции круглой формы. В комплект входят 64-мегапиксельная основная камера Sony IMX682, сверхширокоугольный 13 мегапиксельный сенсор с разрешением 119°, 2-мегапиксельный макрообъектив с фокусным расстоянием 2 см и 2-мегапиксельный датчик глубины.
Камеры, расположенные на задней панели, поддерживают такие функции, как AI SkyScraping 3.0, ночной режим, режим Pro, AI-поддержка обнаружения сцен, AI-поддержка украшения моделей.
Поддержка видео представлена такими функциями, как замедленная видеозапись 1080p со скоростью 120 кадр/с, 4K со скоростью 30 кадр/с и режим калейдоскопа.
Задняя стенка POCO X3 NFC выполнена из поликарбоната и имеет толстую текстурированную полоску. Цвет задней стенки может меняться при просмотре под разными углами зрения.
Телефон оснащен множеством других функций, таких как двойные стереодинамики, AI-разблокировка по лицу, боковой сканер отпечатков пальцев, ИК-порт, поддержка двух SIM-карт, 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.1, GPS, USB- C и разъем для наушников 3,5 мм.
Размеры телефона - 165,3x76,8x9,4 мм, вес - 215 граммов.
Цены POCO X3 NFC:
6 ГБ ОЗУ + 64 ГБ основного хранилища - 270 долларов.
6 ГБ ОЗУ + 128 ГБ основного хранилища - 318 долларов.
POCO X3 NFC будет доступен для покупки на таких платформах, как Mi.com, Amazon, AliExpress, Gearbest и других.
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