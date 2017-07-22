На этой неделе Huawei планирует анонсировать еще одну пару беспроводных наушников, которые получат название FreeBuds Pro. Благодаря тайным снимкам, уже сегодня стало известно, как они будут выглядеть. Фотографии разместил в Twitter пользователь DuanRui (@duanrui1205).
Но снимках отчетливо видно, что новая гарнитура появится в двух вариантах выбора цвета - сером/черном и белом. У наушников довольно необычные «ножки». Они похожи на прямоугольные кирпичики, но при этом выглядят довольно увесисто. Внизу располагается серебристая полоска, на ножке выведено название производителя.
Новая модель FreeBuds Pro будет поддерживать шумоподавление. Есть также силиконовые насадки, чтобы улучшить качество распространения звука.
На каждой накладке наушников есть большие черные кружки. По мнению экспертов, это - ИК-датчики для сигнализации, что гарнитура одета и готова к работе. Накладки выглядят достаточно крупными. Кому-то не так понравилось, что они выглядят как черные капли на белом фоне. Но это уже личная оценка, что считать привлекательным.
Наушники будут поставляться в футляре в виде «камушка с моря» - плоское основание и плоский верх, края сглажены. Футляр свободно ложится на ровной поверхности. В отличие от футляра для FreeBuds 3, у этой модели основание имеет закругление.
Внутри Huawei FreeBuds Pro размещается чип Kirin A1, поддерживается Bluetooth 5.2, есть три микрофона на каждом вкладыше наушников, предусмотрено активное шумоподавление.
Сообщается, что новая гарнитура будет стоить 150 евро и, как ожидается, поступит в продажу в начале октября.
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