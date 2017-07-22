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OnePlus Nord продолжает улучшаться: выпущено обновление OxygenOS 10.5.7 с различными фиксами

08 сентября 2020, 08:46




Смартфон OnePlus Nord, выпущенный в июле, стал, по мнению экспертов, пожалуй, самым разрекламированным мобильным устройством в 2020 году. Но в итоге он оказался довольно «сырым» смартфоном, а пользователям пришлось выскребать различные проблемы, которые «не заметили» разработчики еще на стадии проектирования смартфона.

С момента выпуска OnePlus Nord в июле компания разместила уже несколько обновлений для него, стараясь исправить выявленные проблемы. За прошедшие полтора месяца телефон получает уже седьмое обновление в виде OxygenOS 10.5.7. Говорят, что через это обновление разработчики снова внесли ряд улучшений.

OnePlus Nord продолжает улучшаться: выпущено обновление OxygenOS 10.5.7 с улучшениями для Bluetooth, камеры, дисплея


Как уже сообщал ранее THG.ru, пользователи начали жаловаться на проблемы в работе этого аппарата уже на первой неделе после его анонса. Первые проблемы возникли вокруг работы дисплея.

Пользователи OnePlus Nord пожаловались тогда на проблемы с цветовой передачей дисплея при заниженной яркости (ниже 25%). OnePlus отреагировал тем, что признал небольшое «обесцвечивание», объяснив его естественными проявлениями свойств использованной AMOLED-панели. Вендор даже сообщил, что названное свойство не является проблемой качества изготовления и не влияет на ежедневное использование или долговечность работы экрана.



Примечательно, что OnePlus Nord оказался не единственным смартфоном в линейке компании OnePlus, который получал в свой адрес жалобы от пользователей на работу дисплея. Другим виновником выступил флагманский смартфон этого бренда OnePlus 8 Pro, который также имел различные проблемы, связанные с работой дисплея, особенно при пониженных уровнях яркости.

Позднее компания исправила проблему с дисплеем OnePlus 8 Pro, ограничив его нижний порог уровня яркости. То же самое планировалось сделать и для OnePlus Nord.

Теперь OnePlus Nord вышел на полный цикл продаж. Аппарат продается по всему миру в регионах присутствия бренда, кроме США и Китая.

Согласно официальному журналу изменений, последнее обновление системы для OnPlus Nord касается улучшений, связанных с общим энергопотреблением устройства; записью видео с фронтальной камеры с уровнем качества 4K/60fps; качеством изображения при макросъемке; особенностями проведения общей калибровки дисплея; стабильностью соединений Bluetooth и стабильностью голосового вызова.



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