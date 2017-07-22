Представлен CHUWI GemiBook с 13-дюймовым 2К-зкраном и ценником $269
08 сентября 2020, 09:34
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Компания Chuwi выпустит бюджетный ноутбук GemiBook, внешне похожий на CoreBook Pro с некоторыми изменениями в конфигурации. GemiBook имеет 13-дюймовый экран с разрешением 2K и соотношением сторон 3:2, процессор Intel J4115, 12 Гбайт оперативной памяти, SSD объёмом 256 Гбайт и вес всего 1,5 кг.
Продукт поступит в продажу в середине сентября по стартовой цене 269 долларов, что делает его одним из самых экономичных ноутбуков.
CHUWI GemiBook оснащается 2K-экраном (2160х1440 пикселей) с нестандартным соотношением сторон 3:2, благодаря чему увеличивается количество отображаемой информации при работе с текстом или во время веб-серфинга.
Gemibook построен на новейшем процессоре Intel J4115, выпущенном в первом квартале 2020 года, с 4 ядрами, 4 потоками, турбо-частотой 2,5 ГГц и встроенной графикой UHD 600, вполне подходящей для повседневных офисных и аудиовизуальных развлечений.
Geminbook будет выпущен в день супербренда CHUWI AliExpress в середине сентября по цене 269 долларов. А помимо новинки в этот день будет предложено множество интересных продуктов CHUWI с большими скидками. Для получения более подробной информации, пройдите по этой ссылке.