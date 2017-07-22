"Ростелеком" приостановил работу государственной поисковой системы "Спутник" в том виде, в котором она существовала все годы с момента создания в 2014 году. Если теперь перейти на главную страницу сервиса, то можно убедиться, что строки для ввода поисковых запросов там нет.
Как пояснили в компании "Ростелеком", которой принадлежит сервис, происходящее с "Спутником" стало частью реализации стратегии, выработанной в отношении поисковика несколько лет назад. Еще в 2017 году в "Ростелекоме" признали популярность сервиса и тогда было принято направить ресурсы компании на разработку решения для бизнеса.
Такие решение в портфеле "Спутника" уже есть - это корпоративный браузер и поисковая система, а также лаборатория интеллектуального анализа данных и web-аналитика. К слову, на сайте экс-поисковика можно найти ссылки на подробное описание этих решений.
Напомним, что сервис был запущен в 2014 году в качестве государственной поисковой системы. Предполагалось, что поисковик будет помогать пользователям ориентироваться в рунете, а также будет выдавать контент, прошедший необходимую фильтрацию. То есть, пользователь при всем желании не сможет найти через поисковик запрещенную информацию. Однако, как мы видим, всем чаяниям разработчиков не суждено было сбыться, и поисковик, просуществовав в рунете несколько лет, канул в небытие.