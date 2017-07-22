POCO сегодня представила новый смартфон POCO M2. Он оснащен IPS-дисплеем размером 6,53 дюйма с разрешением 2340 x 1080 пикселей. Экран защищен стеклом Gorilla Glass 3.
Под капотом POCO M2 находится чипсет MediaTek Helio G80. Чипсет поддерживает игровую технологию HyperEngine, которая разумно управляет ресурсами, обещает эффективное увеличение производительности и управляет Wi-Fi и LTE. На борту также 6 ГБ оперативной памяти LPPDR4x и 128 ГБ встроенной памяти. Для дополнительного хранения данных имеется специальный слот для карт памяти microSD.
На борту POCO M2 квадрокамера, которая представлена основным 13-мегапиксельный объективом, ультраширокоугольным объективом с разрешением 8 мегапикселей, 5-мегапиксельным датчиком макросъемки и датчиком глубины на 2 мегапикселя. Фронтальная камера имеет разрешение 8 мегапикселей.
Смартфон оснащен аккумулятором емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 18 Вт. С этим аккумулятором смартфон способен работать два дня в автономном режиме. При одной зарядке POCO M2 обещает 12 часов игр, 25 часов воспроизведения видео и 76 часов воспроизведения музыки.
Ценник на POCO M2 начинается с $149 (11 000 руб.) за комплектацию 6 ГБ + 64 ГБ. Вариант с 6 ГБ + 128 ГБ обойдется в $170 (13 000 руб.).
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