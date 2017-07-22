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Анонс POCO M2: недорогой смартфон с мощной батареей

08 сентября 2020, 15:52




POCO сегодня представила новый смартфон POCO M2. Он оснащен IPS-дисплеем размером 6,53 дюйма с разрешением 2340 x 1080 пикселей. Экран защищен стеклом Gorilla Glass 3.

Анонс POCO M2


Под капотом POCO M2 находится чипсет MediaTek Helio G80. Чипсет поддерживает игровую технологию HyperEngine, которая разумно управляет ресурсами, обещает эффективное увеличение производительности и управляет Wi-Fi и LTE. На борту также 6 ГБ оперативной памяти LPPDR4x и 128 ГБ встроенной памяти. Для дополнительного хранения данных имеется специальный слот для карт памяти microSD.



На борту POCO M2 квадрокамера, которая представлена основным 13-мегапиксельный объективом, ультраширокоугольным объективом с разрешением 8 мегапикселей, 5-мегапиксельным датчиком макросъемки и датчиком глубины на 2 мегапикселя. Фронтальная камера имеет разрешение 8 мегапикселей.

Анонс POCO M2


Смартфон оснащен аккумулятором емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 18 Вт. С этим аккумулятором смартфон способен работать два дня в автономном режиме. При одной зарядке POCO M2 обещает 12 часов игр, 25 часов воспроизведения видео и 76 часов воспроизведения музыки.

Ценник на POCO M2 начинается с $149 (11 000 руб.) за комплектацию 6 ГБ + 64 ГБ. Вариант с 6 ГБ + 128 ГБ обойдется в $170 (13 000 руб.).



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона Tecno Spark 5. В последние годы бюджетные смартфоны выглядят всё более изысканно, и их дизайн становится практически неотличим от полноценных флагманов стоимостью от 50 000 рублей. Именно к такому классу устройств относится попавший в нашу тестовую лабораторию Tecno Spark 5. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона Tecno Spark 5: яркий бюджетник с квадрокамерой и ёмкой батареей".

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