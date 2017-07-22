РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

В настольных процессорах AMD Ryzen Zen 3 "Vermeer" будет до 10 вычислительных ядер

08 сентября 2020, 18:53




Юрий Бублий, известный также под ником «1usmus», автор функций DRAM Calculator для Ryzen и еще не внедренной функции ClockTuner для Ryzen, раскрыл три важные подробности относительно будущих планов развития процессоров AMD Ryzen 4-го поколения «Vermeer», предназначенных для установки в настольных ПК.

Со слов Бублия, AMD собирается увеличить количество процессорных ядер (CPU) уже в этом поколении процессоров, выпустив модели с 10-ядерными SKU. Вполне возможно, благодаря такому шагу, AMD удастся сравняться по производительности в области многопоточной обработки с уровнем, достигнутым Intel.

В настольных процессорах AMD Ryzen Zen 3 четвертого поколения


Уже известно, что будущие чиплеты AMD "Zen 3" имеют 8 вычислительных ядер CPU, они совместно используют единую кэш-память третьего уровня объемом 32 Мбайт. Теоретически это не мешает AMD выпустить и 10-ядерные чипы с двумя CCD-блоками, каждый из которых будет оснащен пятью активными ядрами.



Бублий также обратил внимание на две особенности, которые должны заинтересовать оверклокеров.

Первая особенность касается будущих процессоров. Они должны поддерживать функцию "Curve Optimizer" («Оптимизатор по графикам»). Эта функция позволит более точно управлять алгоритмом ускорения для каждого ядра. Как можно предположить, речь идет об использовании какой-либо «кривой зависимости», например, между напряжением и частотой. Эта функция должна быть отражена в настройках, например, на уровне CBS (программа установки UEFI) или в Ryzen Master.

Вторая особенность касается упоминания об использовании новых делителей Infinity Fabric. По-видимому, с их помощью появится возможность поднимать частоту работы контроллера памяти (DCT) в mixed-режиме работы процессора, добиваясь уровня «немного выше».

Ожидается, что AMD представит свои настольные процессоры 4-го поколения Ryzen "Vermeer" уже в этом году.



Ранее редакция THG.ru опубликовала статью о скальпировании процессора. Под скальпированием понимается снятие теплораспределительной крышки процессора для замены термоинтерфейса между ней и кристаллом на более эффективный. И в сегодняшней статье мы разберёмся в том, как это делать и когда проведение скальпирования целесообразно. Подробнее об этом читайте в статье "Скальпирование процессора: как и зачем это делать".

Читайте также:

  • Huawei планирует выпустить два новых собственных чипсета: Kirin 9000 и Kirin 9000E
  • Крупнейший китайский производитель чипов SMIC может попасть под санкции США
  • MediaTek выпустила для США чипы Dimensity 1000C с поддержкой 5G
  • Qualcomm анонсировала конкурента мобильным чипам от Intel
  • Intel официально объявила о запуске процессорной платформы Tiger Lake 11-го поколения

    • следующая новость
    Появились результаты бенчмарка для NVIDIA GeForce RTX 3080 в базе данных Ashes of the Singularity

    предыдущая новость
    Huawei планирует выпустить два новых собственных чипсета: Kirin 9000 и Kirin 9000E

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Выбираем подержанную видеокарту Лучшие гарнитуры виртуальной реальности: текущий анализ рынка Главные новости за неделю Обзор смартфона Tecno Spark 5: яркий бюджетник с квадрокамерой и ёмкой батареей Лучшая видеокарта для игр: текущий анализ рынка
    Выбираем подержанную видеокарту Лучшие гарнитуры виртуальной реальности Главные новости за неделю Обзор смартфона Tecno Spark 5 Лучшая видеокарта для игр
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    8 сентября, 2020

    vivo разработала собственный датчик цветных изображений на базе фильтров RBGW

    Появились результаты бенчмарка для NVIDIA GeForce RTX 3080 в базе данных Ashes of the Singularity

    В настольных процессорах AMD Ryzen Zen 3 "Vermeer" будет до 10 вычислительных ядер

    Huawei планирует выпустить два новых собственных чипсета: Kirin 9000 и Kirin 9000E

    Анонс POCO M2: недорогой смартфон с мощной батареей

    Microsoft показала дизайн игровой консоли Xbox Series S и назвала ее цену

    Российский поисковик "Спутник" решили упразднить

    Представлен CHUWI GemiBook с 13-дюймовым 2К-зкраном и ценником $269

    OnePlus Nord продолжает улучшаться: выпущено обновление OxygenOS 10.5.7 с различными фиксами

    Пиратские снимки беспроводной гарнитуры Huawei FreeBuds Pro попали в сеть

    7 сентября, 2020

    Смартфон POCO X3 NFC появится на Mi.com, Amazon, AliExpress за 270 долларов

    Apple iPad Air 4 и Apple Watch Series 6 могут представить уже завтра

    Крупнейший китайский производитель чипов SMIC может попасть под санкции США

    Новый смартфон HUAWEI Y9a стал визитной карточкой компании на IFA 2020

    Аккумулятор Samsung Galaxy S21 окажется слабее, чем у предшественника

    5 сентября, 2020

    ASUS выпустила набор мощных и компактных ноутбуков с процессорами Intel Core 10 и 11 поколения

    TCL создала технологию NXTPAPER для «художественного отображения содержимого экрана как на бумаге»

    4 сентября, 2020

    Western Digital выпустила первый SSD-сейф данных G-Technology с поддержкой NVMe и шифрованием ArmorLock

    ELARI и Mastercard предложили инновационную систему ELARI SmartPay для замены наличных денег

    MediaTek выпустила для США чипы Dimensity 1000C с поддержкой 5G

    ССЫЛКИ