Юрий Бублий, известный также под ником «1usmus», автор функций DRAM Calculator для Ryzen и еще не внедренной функции ClockTuner для Ryzen, раскрыл три важные подробности относительно будущих планов развития процессоров AMD Ryzen 4-го поколения «Vermeer», предназначенных для установки в настольных ПК.
Со слов Бублия, AMD собирается увеличить количество процессорных ядер (CPU) уже в этом поколении процессоров, выпустив модели с 10-ядерными SKU. Вполне возможно, благодаря такому шагу, AMD удастся сравняться по производительности в области многопоточной обработки с уровнем, достигнутым Intel.
Уже известно, что будущие чиплеты AMD "Zen 3" имеют 8 вычислительных ядер CPU, они совместно используют единую кэш-память третьего уровня объемом 32 Мбайт. Теоретически это не мешает AMD выпустить и 10-ядерные чипы с двумя CCD-блоками, каждый из которых будет оснащен пятью активными ядрами.
Бублий также обратил внимание на две особенности, которые должны заинтересовать оверклокеров.
Первая особенность касается будущих процессоров. Они должны поддерживать функцию "Curve Optimizer" («Оптимизатор по графикам»). Эта функция позволит более точно управлять алгоритмом ускорения для каждого ядра. Как можно предположить, речь идет об использовании какой-либо «кривой зависимости», например, между напряжением и частотой. Эта функция должна быть отражена в настройках, например, на уровне CBS (программа установки UEFI) или в Ryzen Master.
Вторая особенность касается упоминания об использовании новых делителей Infinity Fabric. По-видимому, с их помощью появится возможность поднимать частоту работы контроллера памяти (DCT) в mixed-режиме работы процессора, добиваясь уровня «немного выше».
Ожидается, что AMD представит свои настольные процессоры 4-го поколения Ryzen "Vermeer" уже в этом году.
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