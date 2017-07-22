РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Появились результаты бенчмарка для NVIDIA GeForce RTX 3080 в базе данных Ashes of the Singularity

08 сентября 2020, 19:59




Известный искатель инсайда про NVIDIA пользователь по имени @_Rogame обнаружил утечку из базы данных тестирований Ashes of the Singularity. В ней обнаружились результаты тестирования новой флагманской видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3080.

Видеокарта GeForce RTX 3080 появится в продаже буквально через десять дней. Ожидается, что она сможет показать рекордную производительность для геймеров. Отчасти это связано с тем, что она работает на базе архитектуры NVIDIA RTX второго поколения Ampere.

GeForce RTX 3080 оснащена улучшенными 8704 ядрами CUDA, служащими для выполнения параллельных вычислений на программно-аппаратном уровне, тензорными ядрами, новыми потоковыми мультипроцессорами и высокоскоростной памятью G6X. В ее арсенале также 10 Гбайт 320-битной памяти GDDR6X.

Такая мощная аппаратная начинка позволяет GeForce RTX 3080 существенно увеличить вычислительную производительность благодаря использованию графических процессоров фирмы Nvidia. Это открывает потрясающие игровые возможности для применения этой видеокарты. Ожидается, что по своей производительности она будет быстрее видеокарты RTX 2080 Ti.

Появились результаты бенчмарка для NVIDIA GeForce RTX 3080 в базе данных Ashes of the Singularity

nvidia_geforce_rtx_3080_ashes_of_the_singularity_4k_0

Результаты тестирования NVIDIA GeForce RTX 3080 в базе данных Ashes of the Singularity на тесте Crazy 4K


В то же время отмечается, что показанный в тесте DX12 результат уже не пользуется большой популярностью среди блогеров и представителей СМИ. Поэтому сравнение полученных результатов затруднено. Нет в тесте также подробного описания используемой конфигурации, в частности данных по тактовой частоте. Это не позволяет сказать точно, была ли видеокарта в разогнанном состоянии или она работала на номинальной частоте.



Однако можно предположить, что тестовая RTX 3080 работала на эталонной частоте. Из этого можно высчитать средние значения по данным других видеокарт из базы Ashes of the Singularity (AotS), поскольку там указано, какие тесты были пройдены при определенной предустановке и для конкретного графического процессора.

Конечно, это не лучший способ для сравнений, но в то же время даже он позволяет сделать прикидочные оценки. Результаты будут выглядеть следующим образом:

Появились результаты бенчмарка для NVIDIA GeForce RTX 3080 в базе данных Ashes of the Singularity


На российском сайте NVIDIA уже появилась информация, что видеокарта GeForce RTX 3080 будет доступна для продажи с 17 сентября по цене от 63 490 руб.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших видеокарт для игр. Выбрать лучшую видеокарту для игр непросто - для кого-то лучшей может быть самая доступная видеокарта, для других самая производительная. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем ежемесячно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучшую видеокарту для игр в любой ценовой категории - от дешевле $100 до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшая видеокарта для игр: текущий анализ рынка".

Читайте также:

  • NVIDIA представила геймерские видеокарты GeForce RTX 30
  • Флагманская видеокарта ASUS GeForce RTX 3090 появилась на фото
  • NVIDIA объявила о выпуске графического чипа GeForce MX 450 с поддержкой PCIe 4
  • Intel показала результаты тестов для своего лабораторного 4-кристального графического процессора Intel Xe HP (12,5)
  • Первые видеокарты на архитектуре He-HPG от Intel появятся в 2021 году

    • следующая новость
    vivo разработала собственный датчик цветных изображений на базе фильтров RBGW

    предыдущая новость
    В настольных процессорах AMD Ryzen Zen 3 "Vermeer" будет до 10 вычислительных ядер

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Выбираем подержанную видеокарту Лучшие гарнитуры виртуальной реальности: текущий анализ рынка Главные новости за неделю Обзор смартфона Tecno Spark 5: яркий бюджетник с квадрокамерой и ёмкой батареей Лучшая видеокарта для игр: текущий анализ рынка
    Выбираем подержанную видеокарту Лучшие гарнитуры виртуальной реальности Главные новости за неделю Обзор смартфона Tecno Spark 5 Лучшая видеокарта для игр
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    8 сентября, 2020

    vivo разработала собственный датчик цветных изображений на базе фильтров RBGW

    Появились результаты бенчмарка для NVIDIA GeForce RTX 3080 в базе данных Ashes of the Singularity

    В настольных процессорах AMD Ryzen Zen 3 "Vermeer" будет до 10 вычислительных ядер

    Huawei планирует выпустить два новых собственных чипсета: Kirin 9000 и Kirin 9000E

    Анонс POCO M2: недорогой смартфон с мощной батареей

    Microsoft показала дизайн игровой консоли Xbox Series S и назвала ее цену

    Российский поисковик "Спутник" решили упразднить

    Представлен CHUWI GemiBook с 13-дюймовым 2К-зкраном и ценником $269

    OnePlus Nord продолжает улучшаться: выпущено обновление OxygenOS 10.5.7 с различными фиксами

    Пиратские снимки беспроводной гарнитуры Huawei FreeBuds Pro попали в сеть

    7 сентября, 2020

    Смартфон POCO X3 NFC появится на Mi.com, Amazon, AliExpress за 270 долларов

    Apple iPad Air 4 и Apple Watch Series 6 могут представить уже завтра

    Крупнейший китайский производитель чипов SMIC может попасть под санкции США

    Новый смартфон HUAWEI Y9a стал визитной карточкой компании на IFA 2020

    Аккумулятор Samsung Galaxy S21 окажется слабее, чем у предшественника

    5 сентября, 2020

    ASUS выпустила набор мощных и компактных ноутбуков с процессорами Intel Core 10 и 11 поколения

    TCL создала технологию NXTPAPER для «художественного отображения содержимого экрана как на бумаге»

    4 сентября, 2020

    Western Digital выпустила первый SSD-сейф данных G-Technology с поддержкой NVMe и шифрованием ArmorLock

    ELARI и Mastercard предложили инновационную систему ELARI SmartPay для замены наличных денег

    MediaTek выпустила для США чипы Dimensity 1000C с поддержкой 5G

    ССЫЛКИ