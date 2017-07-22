Известный искатель инсайда про NVIDIA пользователь по имени @_Rogame обнаружил утечку из базы данных тестирований Ashes of the Singularity. В ней обнаружились результаты тестирования новой флагманской видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3080.
Видеокарта GeForce RTX 3080 появится в продаже буквально через десять дней. Ожидается, что она сможет показать рекордную производительность для геймеров. Отчасти это связано с тем, что она работает на базе архитектуры NVIDIA RTX второго поколения Ampere.
GeForce RTX 3080 оснащена улучшенными 8704 ядрами CUDA, служащими для выполнения параллельных вычислений на программно-аппаратном уровне, тензорными ядрами, новыми потоковыми мультипроцессорами и высокоскоростной памятью G6X. В ее арсенале также 10 Гбайт 320-битной памяти GDDR6X.
Такая мощная аппаратная начинка позволяет GeForce RTX 3080 существенно увеличить вычислительную производительность благодаря использованию графических процессоров фирмы Nvidia. Это открывает потрясающие игровые возможности для применения этой видеокарты. Ожидается, что по своей производительности она будет быстрее видеокарты RTX 2080 Ti.
Результаты тестирования NVIDIA GeForce RTX 3080 в базе данных Ashes of the Singularity на тесте Crazy 4K
В то же время отмечается, что показанный в тесте DX12 результат уже не пользуется большой популярностью среди блогеров и представителей СМИ. Поэтому сравнение полученных результатов затруднено. Нет в тесте также подробного описания используемой конфигурации, в частности данных по тактовой частоте. Это не позволяет сказать точно, была ли видеокарта в разогнанном состоянии или она работала на номинальной частоте.
Однако можно предположить, что тестовая RTX 3080 работала на эталонной частоте. Из этого можно высчитать средние значения по данным других видеокарт из базы Ashes of the Singularity (AotS), поскольку там указано, какие тесты были пройдены при определенной предустановке и для конкретного графического процессора.
Конечно, это не лучший способ для сравнений, но в то же время даже он позволяет сделать прикидочные оценки. Результаты будут выглядеть следующим образом:
На российском сайте NVIDIA уже появилась информация, что видеокарта GeForce RTX 3080 будет доступна для продажи с 17 сентября по цене от 63 490 руб.
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