РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

vivo разработала собственный датчик цветных изображений на базе фильтров RBGW

08 сентября 2020, 23:13




Китайская компания vivo, один из крупнейших в мире производителей смартфонов, объявила об успешной разработке собственного датчика цветных изображения. Разработка велась в течение всего прошлого года на базе использования цветового фильтра RGBW. По утверждениям vivo, он способен собирать на 160% больше света, чем обычный датчик, использующий схему фильтров RGGB.

Известно, что работы по созданию датчиков цветных изображений ведутся давно. Их цель - повысить собираемость света по сравнению с традиционным RGB-фильтром, для которого характерно сильное поглощение собираемого света.

vivo разработала собственный датчик цветных изображений с фильтром RBGW


Одно из решений этой проблемы уже предлагает Huawei. Она применяет систему фильтров RYYB, которая действительно повышает собираемость света. Тем не менее, новый датчик RGBW компании vivo, со слов этого вендора, обеспечивает 15% прирост собираемости света по сравнению с цветным датчиком Huawei. При этом новая схема фильтров vivo лишена недостатков, с которыми столкнулись разработчики Huawei.

Известно, что выбор цветной фильтрации Huawei по модели RYYB привел к тому, что эта система не имеет возможности различать зеленый цвет. Поэтому фактически приходится выстраивать специальную программную обработку, чтобы путем заданной логики воссоздавать зеленый цвет через суперпозицию двух оттенков желтого. Новый датчик vivo не подвержен этой проблеме с цветопередачей RYYB.



В свое время Sony уже использовала цветной фильтр RGBW в некоторых своих камерах Xperia. Ей действительно удалось собирать больше света по сравнению с обычной матрицей RGB.

Однако Sony столкнулась с неотъемлемой проблемой датчиков RGBW - пониженным разрешением. Решение этой проблемы было найдено за счет применения специальных алгоритмов обработки данных. Согласно имеющемуся мнению, они справляются с проблемой достаточно хорошо.

vivo сообщает, что в настоящее время ведутся разработки устройств с новым датчиком RGBW. Ожидается, что их выход на рынок состоится в следующем году.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор ELARI Smart Camera 360°. Круговой обзор, функция ночной съёмки, обнаружение движения и поддержка облачного хранилища - всё это новая умная камера ELARI Smart Camera 360°. Давайте посмотрим, на что способна эта малютка в деле. Подробнее об этом читайте в статье ""Обзор ELARI Smart Camera 360°: компактная камера кругового обзора".

Читайте также:

  • Google будет показывать информацию о правообладателях на снимках в сервисе Google Images
  • Приложение Imaging Edge Webcam превращает фотоаппарат Sony в профессиональную веб-камеру
  • Высокоскоростная камера помогает превратить жидкость в твердое вещество
  • Почему лучший камерофон Mi 10 Ultra оснащен не самой «лучшей» 48 Мп камерой?
  • Анонс Olympus O-MD E-M10 Mark IV: доступная беззеркальная камера с новым 20-мегапиксельным сенсором

    • предыдущая новость
    Появились результаты бенчмарка для NVIDIA GeForce RTX 3080 в базе данных Ashes of the Singularity

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Выбираем подержанную видеокарту Лучшие гарнитуры виртуальной реальности: текущий анализ рынка Главные новости за неделю Обзор смартфона Tecno Spark 5: яркий бюджетник с квадрокамерой и ёмкой батареей Лучшая видеокарта для игр: текущий анализ рынка
    Выбираем подержанную видеокарту Лучшие гарнитуры виртуальной реальности Главные новости за неделю Обзор смартфона Tecno Spark 5 Лучшая видеокарта для игр
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    8 сентября, 2020

    vivo разработала собственный датчик цветных изображений на базе фильтров RBGW

    Появились результаты бенчмарка для NVIDIA GeForce RTX 3080 в базе данных Ashes of the Singularity

    В настольных процессорах AMD Ryzen Zen 3 "Vermeer" будет до 10 вычислительных ядер

    Huawei планирует выпустить два новых собственных чипсета: Kirin 9000 и Kirin 9000E

    Анонс POCO M2: недорогой смартфон с мощной батареей

    Microsoft показала дизайн игровой консоли Xbox Series S и назвала ее цену

    Российский поисковик "Спутник" решили упразднить

    Представлен CHUWI GemiBook с 13-дюймовым 2К-зкраном и ценником $269

    OnePlus Nord продолжает улучшаться: выпущено обновление OxygenOS 10.5.7 с различными фиксами

    Пиратские снимки беспроводной гарнитуры Huawei FreeBuds Pro попали в сеть

    7 сентября, 2020

    Смартфон POCO X3 NFC появится на Mi.com, Amazon, AliExpress за 270 долларов

    Apple iPad Air 4 и Apple Watch Series 6 могут представить уже завтра

    Крупнейший китайский производитель чипов SMIC может попасть под санкции США

    Новый смартфон HUAWEI Y9a стал визитной карточкой компании на IFA 2020

    Аккумулятор Samsung Galaxy S21 окажется слабее, чем у предшественника

    5 сентября, 2020

    ASUS выпустила набор мощных и компактных ноутбуков с процессорами Intel Core 10 и 11 поколения

    TCL создала технологию NXTPAPER для «художественного отображения содержимого экрана как на бумаге»

    4 сентября, 2020

    Western Digital выпустила первый SSD-сейф данных G-Technology с поддержкой NVMe и шифрованием ArmorLock

    ELARI и Mastercard предложили инновационную систему ELARI SmartPay для замены наличных денег

    MediaTek выпустила для США чипы Dimensity 1000C с поддержкой 5G

    ССЫЛКИ