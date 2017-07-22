Китайская компания vivo, один из крупнейших в мире производителей смартфонов, объявила об успешной разработке собственного датчика цветных изображения. Разработка велась в течение всего прошлого года на базе использования цветового фильтра RGBW. По утверждениям vivo, он способен собирать на 160% больше света, чем обычный датчик, использующий схему фильтров RGGB.
Известно, что работы по созданию датчиков цветных изображений ведутся давно. Их цель - повысить собираемость света по сравнению с традиционным RGB-фильтром, для которого характерно сильное поглощение собираемого света.
Одно из решений этой проблемы уже предлагает Huawei. Она применяет систему фильтров RYYB, которая действительно повышает собираемость света. Тем не менее, новый датчик RGBW компании vivo, со слов этого вендора, обеспечивает 15% прирост собираемости света по сравнению с цветным датчиком Huawei. При этом новая схема фильтров vivo лишена недостатков, с которыми столкнулись разработчики Huawei.
Известно, что выбор цветной фильтрации Huawei по модели RYYB привел к тому, что эта система не имеет возможности различать зеленый цвет. Поэтому фактически приходится выстраивать специальную программную обработку, чтобы путем заданной логики воссоздавать зеленый цвет через суперпозицию двух оттенков желтого. Новый датчик vivo не подвержен этой проблеме с цветопередачей RYYB.
В свое время Sony уже использовала цветной фильтр RGBW в некоторых своих камерах Xperia. Ей действительно удалось собирать больше света по сравнению с обычной матрицей RGB.
Однако Sony столкнулась с неотъемлемой проблемой датчиков RGBW - пониженным разрешением. Решение этой проблемы было найдено за счет применения специальных алгоритмов обработки данных. Согласно имеющемуся мнению, они справляются с проблемой достаточно хорошо.
vivo сообщает, что в настоящее время ведутся разработки устройств с новым датчиком RGBW. Ожидается, что их выход на рынок состоится в следующем году.
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