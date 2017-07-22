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Samsung выпустила ультракороткофокусный лазерный 4K-проектор «The Premiere» из новой линейки Lifestyle

09 сентября 2020, 07:10




Компания Samsung объявила о выпуске ультракороткофокусного лазерного 4K-проектора "The Premiere". Он вошел в новую продуктовую линейку Lifestyle. В ней будут представлены разнообразные товары, объединенные общим представлением южнокорейской корпорации о современном стиле жизни.

Новый ультракороткофокусный лазерный проектор «The Premiere» предназначен для проецирования изображения с разрешением 4K на экран с расстояния от 0 до 1,2 м. Проектор будет выпускаться в двух моделях - LSP9T и LSP7T. Модель LSP9T позволяет создавать на экране изображение длиной 3,30 м, модель LSP7T - 3,05 м.

Samsung выпустила ультракороткофокусный лазерный 4K-проектор «The Premiere» в новой линейке Lifestyle


Ожидается, что изображение, создаваемое моделью Premiere, будет передавать «незабываемые кинематографические впечатления». Поэтому это изделие сразу отнесено к числу флагманов в линейке продуктов Lifestyle. Компания Samsung относит его к числу первых образцов применения передовых технологий, которые позволят выработать новый стиль и уровень качества в технологиях отображения.

Новые проектор обеспечивает широкий выбор динамического диапазона яркости выводимого изображения, отвечающего требованиям формата HDR10+. Он описывает правила использования технологий показа видео с высоким динамическим диапазоном, при котором в исходные файлы HDR10 динамически добавляются специальные метаданные. Формат HDR10+ позволяет применять на практике технологию динамической передачи диапазона яркости и других характеристик сцены. Эти данные связываются с каждой воспроизводимой сценой или даже с каждым кадром, позволяя адаптировать их характеристики к текущим условиям показа.

В обычных условиях при просмотре фильма применение наперед заданных значений яркости может приводить к тому, что некоторые сцены будут выглядеть естественно, а другие будут слишком затемнены с точки зрения достоверного воспроизведения при просмотре. В этой ситуации применение формата HDR10+ позволяет добавить вариативность освещения. Благодаря этому, яркие сцены будут отображаться так, как и задумано заранее, а темные сцены будут адаптироваться, чтобы создавать эффект присутствия для зрителя.



Новая модель «The Premiere» является первым в мире сертифицированным лазерным проектором для формата HDR. Она рассчитана на поддержку яркости до уровня 2800 ANSI люмен.

У модели имеется также особый режим просмотра, получивший название «Режим режиссера» ('Filmmaker Mode'). Он позволяет смотреть фильм в том виде, как задумал режиссер (а не как требуют усредненные вкусы пользователей).

Samsung выпустила ультракороткофокусный лазерный 4K-проектор «The Premiere» в новой линейке Lifestyle


Проектор работает на платформе Smart TV от Samsung. Это означает, что домашние зрители смогут воспользоваться партнерской программой Samsung.



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