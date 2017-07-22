Начнем издалека. Сколько лет Mario? Официально этот самый узнаваемый персонаж видеоигр, который впервые появился в 1981 году, т.е. в будущем году ему исполнится 40 лет. Впервые Марио появился в аркаде Donkey Kong под изначальным именем Прыгун, и был он тогда не водопроводчиком, а плотником. Поэтому поклонники вездесущего Марио полагают, что считать надо от «настоящего» Марио, который гораздо моложе, и скоро ему стукнет 35 лет.
Как бы там ни было, но Марио, персонаж видеоигр компании Nintendo, созданный Сигэру Миямото, является сегодня талисманом Nintendo и основным героем серии. Марио появился в более чем 200 видеоиграх с момента своего создания, что делает Марио бестселлером серий игр всех времён.
Но есть у Марио родственный персонаж, менее известный в России, но не менее популярный в мире. Это персонаж Sonic (Соник) из серии видеоигр, созданных студией Sonic Team. Его торговая марка, основанная на этой серии, принадлежит японской компании Sega. Он собирается отметить в будущем году свой 30-летний юбилей.
Действие игр-платформеров серии с ежиком Соником происходит в мире, где персонажу требуется пройти несколько уровней, по пути уничтожая врагов и собирая золотые кольца. Сюжет повествует о приключениях Соника, который, вместе со своей командой друзей, спасает планету от захвата и порабощения доктором Эггманом.
Соник уже 30 лет сражается с черепахами, закидывает динозавров в норы, грызет грибы.
Фанаты вспоминают, что в 2011 году появилась выдающаяся игра Sonic Generations - одна из лучших игр про Соника в жанре платформер, разработанная студией Sonic Team. Она была издана компанией Sega для игровых консолей Xbox 360, PlayStation 3, Nintendo 3DS и настольного компьютера. Поэтому многие фанаты надеются, что SEGA подготовит что-то выдающееся и в следующем, 2021 году.
Похоже, что их ожидания будут исполнены. В результате утечки маркетингового документа, который был обнаружен фан-сайтом Sonic Tails Channel, стало известно о «многочисленных праздничных мероприятиях, которые запланированы на 2021 год».
Это будет «год празднования Соника», - говорится в документе. «Новые игры, цифровой контент, события, важные объявления и индивидуальная программа лицензирования».
Поскольку Sonic Mania была выпущена всего несколько лет назад как одна из лучших игр, когда-либо украшавших франшизу Sonic, фанаты ждут продолжения одной из игр, посвященных этой годовщине Соника.
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор Analogue Mega Sg. Существуют гораздо более дешёвые и простые способы поиграть в 16-битные игры для SEGA, но производитель и не ставил перед собой задачу удовлетворить эту потребность. Вместо этого Mega Sg придаёт Genesis/Mega Drive тот шарм высококлассного аппарата, которого она всегда заслуживала. Подробнее об этом читайте в статье "Analogue Mega Sg: ретро-консоль, которая лучше оригинала".