Ноутбуки и планшеты Surface пользуются не самой лучшей репутацией среди служб технической поддержки. С точки зрения ремонтопригодности они намного уступают другим образцам компьютерной техники. В плане удобства обслуживания их репутация не относится к числу лучших. Это связано, прежде всего, со сложностями демонтажа комплектующих, в частности экранов Surface.
В то же время, эти ноутбуки очень часто используются в корпоративной среде, где ремонтопригодность считается одним из важных признаков, учитываемых при выборе продуктов для закупки компьютерного оборудования.
Недавно у Microsoft был обнаружен новый патент. Согласно опубликованной информации, Microsoft упрощает замену сломанного сенсорного экрана на ноутбуках Surface.
Как отмечает Microsoft в своем документе, в настоящее время при замене сенсорного дисплея (Touch Display Module) новый экран не калибруется. Это представляет собой серьезную проблему для последующей эксплуатации.
«В случае отказа TDM соответствующее устройство списывается либо отправляется на завод производителя для капитального ремонта. Замена TDM на месте обычно невозможна, поскольку нет безопасного способа перекалибровать сенсорный контроллер для правильной работы с замененным TDM».
Однако теперь у Microsoft появилось решение, которое предусматривает добавление уникального идентификатора к TDM. Благодаря ему, ноутбук теперь «знает», что его TDM-блок был заменен. Это позволяет запустить последовательность операций для осуществления полной рекалибровки.
«Благодаря разблокировке, теперь можно безопасно откалибровать сенсорный контроллер в вычислительном устройстве для его правильной работы с новой панелью TDM, встроенной в него. Снятые ограничения с систем обеспечивают работу механизма распознавания. Это позволяет заменить TDM в полевых условиях».
В результате внесенных изменений технические специалисты смогут теперь заменить сломанный экран в офисе вместо того, чтобы отправлять его в Microsoft для ремонта или утилизации.
Патент, который позволили реализовать новую функцию, получил название "FIELD REPLACEABLE TOUCH DISPLAY MODULE" («Сменный полевой модуль сенсорного дисплея»). Патент зарегистрирован в феврале 2019 года.
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших игровых ноутбуков. Некоторые геймеры предпочитают настольные компьютеры, поскольку они обеспечивают большую производительность за свои деньги - но попробуйте положить десктоп в рюкзак. Когда вам нужна мощная система, которую можно взять с собой, нет альтернативы игровым ноутбукам. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшие игровые ноутбуки: текущий анализ рынка".