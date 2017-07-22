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Banggood отмечает своё 14-летие грандиозной распродажей

09 сентября 2020, 11:10


На правах рекламы.

Banggood, один из крупнейших онлайн-магазинов, собирается отпраздновать своё 14-летие грандиозной распродажей Banggood Anniversary Sale. В рамках распродажи вас ждёт настоящий водопад купонов общей суммой $999999 и эксклюзивные VIP-бонусы в $800000. Своего пика распродажа достигнет уже сегодня, 9 сентября, и продлится до 12 сентября, когда все товары в магазине Banggood будут предлагаться по беспрецедентно низким ценам.

Banggood отпразднует своё 14-летие грандиозной распродажей


В дополнение к эксклюзивным VIP-бонусам в $800000, клиентам магазина будет доступно множество эксклюзивных скидок. К примеру, благодаря таким VIP-скидкам вы сможете купить универсальную селфи-палку Blitzwolf BW-BS8 всего за $14,99. Ещё больше скидок вы получите, присоединившись к дождю из купонов суммой $999999. Более того, на каждой странице акции будет доступно предложение «Первые 50 штук за полцены». Это означает, что все представленные здесь товары будут предлагаться за полцены. Воспользовавшись этим предложением, вы сможете сделать действительно выгодные покупки:

Смартфон Xiaomi Redmi Note 9

Он оснащается 48-Мп основной камерой в сочетании с ультраширокоугольной камерой, макросенсором и датчиком глубины, предлагая вам превосходное качество съёмки. Используемый в нём процессор MediaTek Helio G85 позволит запускать «тяжёлые» приложения и игры. Во время распродажи этот аппарат можно будет купить всего за $139.

Banggood отпразднует своё 14-летие грандиозной распродажей


Квадрокоптер Xiaomi FIMI X8 SE RC

В квадрокоптере используется лёгкий 3-осевой механический стабилизатор с новейшими профессиональными алгоритмами управления для максимально плавного видео даже при полёте на высокой скорости или при сильном ветре. Он оснащается чипсетом Hisilicon ISP с поддержкой высокодетализированного 4K UHD видео. И на пике распродажи этот достойный дрон может стать вашим всего за $389.

Banggood отпразднует своё 14-летие грандиозной распродажей


Клавиатура Royal Kludge RK61 RGB

Клавиатура предлагает 17 режимов RGB-подсветки и имеет возможность подключения как по Bluetooth, так и по USB с эффективным переключением между этими режимами. А стоить эта потрясающая модель будет всего $42,99.

Banggood отпразднует своё 14-летие грандиозной распродажей


Распродажа в честь 14-летия Banggood приближается к своему пику! Наступает день Banggood 9.9 VIP Day, когда особенно важно получить как можно больше преимуществ и осуществить все свои самые смелые фантазии! Вы уже можете оценить дождь из купонов суммой $999999, а, присоединившись к VIP-программе Banggood, вы получите шанс воспользоваться VIP-бонусами в $800000. Не упустите своё шанс! Перейдите по ссылке, чтобы присоединиться к грандиозному празднику скидок!



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