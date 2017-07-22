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Samsung, LG и SK Hynix прекратят поставки дисплейных панелей и процессоров для Huawei

09 сентября 2020, 12:15




Тучи над Huawei продолжают сгущаться. Китайская компания не сдается, а в ответ на это администрация Трампа продолжает наращивать свое давление, стартовой точкой которому послужило включение компании в прошлом году в санкционный список Entity List.

Ранее США уже ввели дополнительные санкции в отношении Huawei, что сделало практически невозможным закупку ими чипсетов для смартфонов высокого класса. Теперь, согласно поступившей недавно информации, о прекращении поставок дисплейных панелей в Huawei заявили Samsung Display и LG Display.

Samsung, LG и SK Hynix прекратят поставки дисплейных панелей и процессоров для Huawei


Предполагалось, что санкции будут распространяться только на те изделия, которые связаны с производством чипов. Но поскольку в санкционный список попали также чипы, которые применяются для управления работой дисплеев, то производители дисплеев автоматически были вынуждены прекратить поставки своих панелей китайской компании.

Кроме того, Samsung Electronics и SK Hynix прекратят поставки любых других полупроводниковых изделий в Huawei из-за санкций. Это касается модулей памяти, а также чипов для поддержки 5G и мобильные точки доступа.

Huawei ожидал такого шага и занимается сейчас поиском альтернативных поставщиков, чтобы заменить Samsung и LG в качестве поставщиков дисплейных матриц. Как сообщается, Huawei проводит в настоящее время тестирование панелей от Visionox, Tianma и CSOT (China Star). Компания выбрала компанию BOE в качестве основного поставщика для дисплейных панелей в соответствии с директивами Правительства Китая по наращиванию доли отечественных запчастей в продукции, выпускаемой китайскими компаниями.



Сообщается, что Huawei создала также новые бизнес-подразделения. В их задачи входит выделение инвестиций для развития сотрудничества с китайской компании SMIC, занимающейся выпуском процессоров, а также проведение разработки собственных интегральных схем для их последующего освоения и выпуска китайскими компаниями. Однако реализовать такие планы в короткие сроки технически очень сложно.

С 15 сентября, чтобы осуществлять сотрудничество с Huawei, компании должны получить специальное разрешение от Министерства торговли США. Хотя некоторые компании уже пробуют получить такие документы, но согласно оценкам в долгосрочной перспективе они не собираются продолжать сотрудничать с Huawei.



Ранее редакция THG.ru опубликовала статью о скальпировании процессора. Под скальпированием понимается снятие теплораспределительной крышки процессора для замены термоинтерфейса между ней и кристаллом на более эффективный. И в сегодняшней статье мы разберёмся в том, как это делать и когда проведение скальпирования целесообразно. Подробнее об этом читайте в статье "Скальпирование процессора: как и зачем это делать".

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