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Планшеты Huawei MatePad T 10 и MatePad T 10s представлены в России

09 сентября 2020, 16:48




Компания HUAWEI представила в России серию новых компактных мультимедийных планшета HUAWEI MatePad T 10 и MatePad T 10s. Они оснащены 8-ядерным процессором Kirin 710A в сочетании с интерфейсом EMUI 10.1, что обеспечивает им высокое быстродействие.

Младшая модель HUAWEI MatePad T 10 оснащена HD-экраном с диагональю 9,7 дюйма и соотношением сторон 16:10. По бокам экрана расположены два крупных динамика, обеспечивающие высокое качество звучания. Благодаря технологии HUAWEI Histen 6.1, они способны воспроизводить объёмный многоканальный звук в формате 9.1 с усиленными басами. Несмотря на тонкий корпус (всего 7,85 мм), планшет оснащён мощной батареей ёмкостью 5100 мАч.

HUAWEI MatePad T 10

HUAWEI MatePad T 10


Старшая модель HUAWEI MatePad T 10s комплектуется IPS-экраном с диагональю 10,1 дюйма, разрешением 1920×1200 пикселей и плотностью 224 ppi. Благодаря узким рамкам экран занимает 80% фронтальной поверхности планшета. Фирменная технология HUAWEI ClariVu динамически оптимизирует цветопередачу, яркость и насыщенность, алгоритм Super Resolution повышает разрешение, обеспечивая высокое качество воспроизведения.

HUAWEI MatePad T 10s также отличается высоким качеством звучания, благодаря установке двух высокоамплитудных динамиков, настроенных специалистами Harman Kardon. Усовершенствованная конструкция обеспечивает более высокую громкость и низкий уровень искажений по сравнению с традиционными аудиосистемами.

HUAWEI MatePad T 10 s

HUAWEI MatePad T 10s


У старшей модели представлена также аудиотехнология HUAWEI Histen 6.1, которая усиливает низкие частоты и обеспечивает полное погружение при просмотре фильмов, прослушивании музыки и в динамичных видеоиграх.

Среди других интересных функций выделяется режим APP Multiplier. Он позволяет разделить экран на две части и вывести на него два независимых окна приложения, чтобы более продуктивно использовать полезную площадь экрана в горизонтальном положении.

Поддержка функций HUAWEI Share позволяет пользователям в одно касание подключить планшет к другим устройствам HUAWEI и передавать фотографии и видео со скоростью до 150 Мбит/с.



Планшеты выполнены в тонких эргономичных корпусах насыщенного синего цвета и работают под управлением EMUI 10.1, которая имеет набор интеллектуальных функций, повышающих комфорт повседневного использования.

В детском режиме работы планшетов предусмотрены несколько настроек режима защиты зрения, а также функции слежения за осанкой, которые помогают сохранить здоровье ребёнка. Режим защиты зрения, сертифицированный TÜV Rheinland, уменьшает вредоносное УФ-излучение, снижает нагрузку на глаза при длительном использовании планшета. Специальный режим электронной книги оптимизирует яркость и цветовой баланс экрана во время чтения. Ночной режим обеспечивает высокий визуальный комфорт при работе с планшетом в тёмное время суток.

Новые планшеты появятся в открытой продаже с 25 сентября.

Модель HUAWEI MatePad T 10 s, оснащенная 2 Гбайт ОЗУ + 32 Гбайт основной памяти с поддержкой Wi-Fi + LTE, будет стоить 15 990 рублей. При оснащении 3 Гбайт ОЗУ + 64 Гбайт основной памяти - 17 990 рублей.

Модель HUAWEI MatePad T 10, оснащенная 2 Гбайт ОЗУ + 32 Гбайт основной памяти с поддержкой Wi-Fi + LTE, будет стоить 11 990 рублей.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших игровых ноутбуков. Некоторые геймеры предпочитают настольные компьютеры, поскольку они обеспечивают большую производительность за свои деньги - но попробуйте положить десктоп в рюкзак. Когда вам нужна мощная система, которую можно взять с собой, нет альтернативы игровым ноутбукам. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшие игровые ноутбуки: текущий анализ рынка".

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