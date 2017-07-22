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Microsoft создает бюджетный 12,5-дюймовый ноутбук Surface Sparti для студентов

09 сентября 2020, 17:32




Согласно инсайду, Microsoft работает в настоящее время над созданием бюджетного 12,5-дюймового ноутбука, который очень похож на модель Surface Go. Ноутбук будет предназначен для образовательных учреждений, поэтому внимание рынка планируется привлечь за счет недорогой безопасности и умеренной производительности.

Ожидается, что аппарат будет иметь низкую цену и будет ориентирован на студентов. Его ориентировочная цена составит от 500 до 600 долларов. По слухам, новое устройство должно заполнить пробел между Surface Go и Surface Laptop.

Microsoft собирается выпустить бюджетный 12,5-дюймовый ноутбук Surface с процессором Intel i5 10-го поколения


Будущий ноутбук будет оснащен процессором Intel Core i5 10-го поколения. Если судить по ценам, можно предположить, что будет выбран процессор младшего класса из Y-серии. Объем ОЗУ составит 4 Гбайт, объем встроенной памяти - 64 Гбайт.

Система будет работать в Windows 10 в S-режиме. Это означает, что для безопасного просмотра Интернета можно будет использовать только приложения Microsoft Store и Edge.



Источники утверждают, что устройство носит кодовое название Sparti. Внешне оно будет похоже на обычное современное устройство Surface. Это означает, что Microsoft не пошла на уступки и сохранила уровень качества сборки и удобства использования, характерный для основной серии. Новый аппарат будет отличаться легкостью и портативностью.

Ожидается, что оно будет выпущено в октябре.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших игровых ноутбуков. Некоторые геймеры предпочитают настольные компьютеры, поскольку они обеспечивают большую производительность за свои деньги - но попробуйте положить десктоп в рюкзак. Когда вам нужна мощная система, которую можно взять с собой, нет альтернативы игровым ноутбукам. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшие игровые ноутбуки: текущий анализ рынка".

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