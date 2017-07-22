Российская команда Xbox сегодня подтвердила, что следующее поколение игровых приставок увидит свет 10 ноября. В этот день новые игровые консоли Xbox Series X и Xbox Series S станут доступны по всему миру. Предзаказы стартуют 22 сентября
Команда также Xbox объявила о своем партнерстве с Electronic Arts. Первым примеров нового партнерства стало добавление в каталог игр Xbox Game Pass Ultimate и Xbox Game Pass для ПК - одних из лучших игр EA.
Сразу же были объявлены и цены на новые консоли.
Xbox Series X: 45 590 руб.
Xbox Series S: 26 990 руб.
Главная идея состоявшегося анонса: теперь игроки смогут делать выбор среди игровых возможностей нового поколения Xbox, независимо от состояния своего кошелька или располагаемого оборудования. Если игроки ищут первоклассные игры на консолях, если они хотят играть на новом поколении компактных и доступных моделей, если они хотят получить доступ к огромной библиотеке игр, то игровое направление Xbox Series готово предложить им лучшее.
Во-первых, было объявлено, что 10 ноября на рынке появятся консоли Xbox Series X и Xbox Series S.
Xbox Series X названа как «самая быстрая и мощная консоль», Xbox Series S - «консоль без оптического привода, но при этом способная обеспечить скорость и производительность нового поколения в самом компактном Xbox.
Предзаказ на обе консоли стартует 22 сентября в России одновременно со всем миром. Ориентировочная розничная цена следующая: 26 990 рублей для Xbox Series S и 45 590 рублей для Xbox Series X.
Во-вторых, на 17 сентября этого года намечено открытие подписки Xbox Game Pass для ПК. Она станет доступна по всему миру. Команда игрового направления Microsoft обещает добавлять в нее отличные игры и новые возможности, позволяя игрокам наслаждаться любимыми играми вне зависимости от того, где и как они играют.
Цена за трёхмесячную подписку в России составит 1796,99 рублей.
В-третьих, обладатели подписок Xbox Game Pass Ultimate и Xbox Game Pass для ПК получат все привилегии членства EA Play без дополнительной платы. Эта опция будет действовать до конца этого года.
Это означает, что подписчики Ultimate смогут пользоваться EA Play на консолях Xbox One, Xbox Series X и Xbox Series S, а также на ПК под управлением Windows 10.
Подписчики Xbox Game Pass для ПК также получат все привилегии EA Play на устройствах с Windows 10.
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