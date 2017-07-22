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Samsung будет выпускать бюджетные чипы Snapdragon 4-й серии с поддержкой 5G

09 сентября 2020, 23:25




3 сентября американская компания Qualcomm объявила о выпуске бюджетного чипсета Snapdragon 4-й серии с поддержкой сетей 5G. Согласно прогнозам, в начале 2021 года он должен появиться в более чем 35 странах мира - в Африке, Азии, Европе, Северной Америке, Океании / Австралии и Южной Америки.

Позднее, в материалах китайского издания Yonhap News появилось сообщение, что Qualcomm планирует разместить производственные заказы на выпуск этого чипа на заводах Samsung. Согласно имеющимся данным, Samsung и Qualcomm уже заключили сделку на производство чипсетов 5G для бюджетных смартфонов.

Samsung будет выпускать бюджетные чипы Snapdragon 4-й серии с поддержкой 5G


Если эта информация достоверна, то будущие чипсеты Snapdragon 4 дополнят имеющийся ряд чипсетов Qualcomm для мобильных платформ с поддержкой 5G. Сейчас этот список представлен в следующем виде:

  • Snapdragon 8-й серии: Snapdragon 865 Plus, Snapdragon 865, Snapdragon 855
  • Snapdragon 7-й серии: Snapdragon 768G, Snapdragon 765 и 765G
  • Snapdragon 6-й серии: Snapdragon 690

Производство чипсетов Snapdragon 690 осуществляется сейчас на 8-нм процессе, для Snapdragon 765/768 применяется 7-нм процесс EUV. Поскольку чипсеты Snapdragon 4-й серии относятся к бюджетной серии, они будут выпускаться на базе 8-нм техпроцесса.
Samsung будет выпускать бюджетные чипы Snapdragon 4-й серии с поддержкой 5G

О готовности оснащать свои модели смартфонов новыми чипсетами Snapdragon 4-й серии с поддержкой 5G уже заявили компании Motorola, OPPO и Xiaomi.



Напомним, что ранее Samsung потеряла заказы на выпуск флагманских чипсетов Snapdragon, уступив контракты на их производство тайваньской компании TSMC.

В то же время Samsung получила заказ от NVIDIA на подготовку производственного процесса «8N» для выпуска графических процессоров NVIDIA 3000-й серии. IBM также выбрала компанию Samsung для выпуска своих новых процессоров Power10 - они будут выпускаться по 7-нм техпроцессу EUV.



Ранее редакция THG.ru опубликовала статью о скальпировании процессора. Под скальпированием понимается снятие теплораспределительной крышки процессора для замены термоинтерфейса между ней и кристаллом на более эффективный. И в сегодняшней статье мы разберёмся в том, как это делать и когда проведение скальпирования целесообразно. Подробнее об этом читайте в статье "Скальпирование процессора: как и зачем это делать".

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