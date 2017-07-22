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Motorola выпустила Razr 5G с 6,2-дюймовым складным pOLED-дисплеем и Snapdragon 765G внутри

10 сентября 2020, 08:38




Компания Motorola объявила о выпуске складного смартфона Razr 5G. Как и ожидалось, он оснащен 6,2-дюймовым складным сгибающимся сенсорным pOLED-экраном CinemaVision, имеющим соотношение сторон 21:9. Экран может складываться полностью пополам.

Как сообщает Motorola, она не только разработала столь необычный экран, но и снабдила его улучшенной моделью шарнира, который отличается своим эстетичным видом и функциональностью. Все улучшения были сделаны с учетом отзывов потребителей. Они хотели получить в свое распоряжение смартфон, который будет иметь приятный вид и будет удобен в пользовании при хвате одной рукой.

Motorola выпустила Razr 5G с 6,2-дюймовым складным pOLED-дисплей и чипом Snapdragon 765G внутри


По проектным оценкам, петли складывающегося механизма нового смартфона Motorola способны выдержать до 200 000 операций на открытие и закрытие. Предусмотрено специальное покрытие, которое защищает от царапин. Есть специальное приспособление, которое создает эффект водоотталкивающего барьера, не позволяя влаге попадать внутрь смартфона. Это надежно защищает подвижный механизм от брызг, снега и дождя.

Помимо основного, телефон оснащен также внешним 2,7-дюймовым OLED-дисплеем Quick View. Его программная поддержка предусматривает обновленный интерфейс, позволяя осуществлять навигацию с помощью жестов, вводимых с применением навигационной панели, расположенной внизу. Концептуально они повторяют жесты, принятые в Android 10. Например, можно легко перейти на главный экран, просто проведя пальцем вверх.

Телефон оснащен процессором Snapdragon 765G. Благодаря модему X52 5G, поддерживаются различные телеком-сети, в том числе NSA и SA 5G. Объем ОЗУ составляет 8 Гбайт (LPPDDR4x), объем основной встроенной памяти - 256 Гбайт. Аппарат работает под управлением Android 10.

Motorola выпустила Razr 5G с 6,2-дюймовым складным pOLED-дисплей и чипом Snapdragon 765G внутри


Для дизайна телефона использовано полированное 3D-стекло с рамкой из алюминиевого сплава серии 7000. Корпус имеет стеклянное покрытие Corning Gorilla Glass 5. Для дизайна применяются детали из нержавеющей стали.

Фотоначинка смартфона представлена 48-мегапиксельной основной камерой с оптической стабилизацией изображения (OIS), лазерным автофокусом и диафрагмой f/1,7. Фронтальная камера представлена 20-мегапиксельным объективом с диафрагмой f/2.2. Датчик отпечатков пальцев находится на задней стороне смартфона Motorola.



В телефоне установлена батарея емкостью 2800 мАч, которая обеспечивает автономную работу в течение всего дня. Имеется быстрая зарядка TurboPower мощностью 15 Вт.

Motorola Razr 5G будет выпускаться в цветах Polished Graphite, Liquid Mercury и Blush Gold по цене 1399,99 долларов (106 500 рублей).

Аппарат будет продаваться в США в сетях Best Buy, B&H Photo, Amazon.com. и Motorola.com, у операторов AT&T и T-Mobile. Он также появится на некоторых рынках Латинской Америки, Ближнего Востока и Азиатско-Тихоокеанского региона.



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