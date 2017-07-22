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Sharkoon выпустила корпус REV220 Mid-Tower с верхним расположением выводов питающих кабелей

10 сентября 2020, 11:09




Немецкая компания Sharkoon представила новый корпус REV220 для ПК. Он изготовлен в виде башни формата Mid-Tower для установки материнских плат формата ATX.

Качественным отличием от других моделей корпусов является измененная компоновка кабельных выводов питания. Они ориентированы для вывода через верхнюю панель корпуса, а не через заднюю, как делается в большинстве моделей других производителей. Выбор, сделанный Sharkoon, соответствует стилю SilverStone Raven RV02.

Sharkoon выпустила корпус REV220 Mid-Tower верхним расположением питающих кабелей


Достоинством такого решения является то, что это позволяет получить большие вентиляционные отверстия как на передней, так и на задней панелях корпуса. Особенное значение это имеет именно для задней панели, где удалось разместить сразу два 120-миллиметровых выпускных вентилятора.

Внутри корпуса имеется достаточно места на материнской платы для размещения видеокарт длиной до 32,3 см, процессорных кулеров высотой до 16,5 см, блоков питания длиной до 20 см. Отсек для блока питания расположен ближе к нижней задней части, как у большинства корпусов башенного типа.

Sharkoon выпустила корпус REV220 Mid-Tower верхним расположением питающих кабелей


Система вентиляции корпуса Sharkoon REV220 предусматривает установку трех передних вентиляторов с воздухозабором диаметра 140 мм / 120 мм. Это позволяет установить радиатор размером 360x120 мм или 280x140 мм. Два посадочных места 140 мм / 120 мм позволяют установить радиатор размером 240x120 мм.



Варианты хранения допускают установку двух 3,5-дюймовых лотков для жестких дисков в нижнем отсеке, каждый из них сможет вмещать и 2,5-дюймовые диски. Есть также четыре 2,5-дюймовых места для крепления накопителей.

На передней панели имеется по два разъема USB 3.0 типа A и USB 2.0, разъемы HDA.

Sharkoon выпустила корпус REV220 Mid-Tower верхним расположением питающих кабелей


Правая боковая панель изготовлена из закаленного стекла. RGB-украшения включают в себя использование световой полосы ARGB вдоль передней панели и двух 120-мм вентиляторов с подсветкой на задней панели.

Предустановлен 6-канальный контроллер ARGB.

Размер корпуса 48,0x21,5x48,5 см, вес - 9 кг. Цена пока не объявлена.



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