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Самый большой фотосенсор в мире сделал первые снимки с разрешением 3200 Мп

10 сентября 2020, 14:49




В Национальной лаборатории ускорителей SLAC Министерства энергетики США создан самый большой фотосенсор в мире. Работы по его созданию велись с 2015 года в рамках подготовки для оснащения крупнейшей обсерватории им. Веры К. Рубин, строительство которой сейчас ведется в Чили.

Самый большой фотосенсор в мире создал первые снимки с разрешением 3200 Мп


Новая камера станет одним из главных инструментов для астрономов, которые будут изучать в обсерватории реликтовые излучения в космосе.

Новая камера представляет собой сложную конструкцию, состоящую из 189 отдельных сенсоров. Каждый из них способен сохранять кусочек общего изображения размером 16 мегапикселей.

Самый большой фотосенсор в мире создал первые снимки с разрешением 3200 Мп


Для сравнения, полнокадровый сенсор в флагманских камерах смартфонов может иметь размер 1,4 дюйма (3,5 см) в поперечнике. Размер датчика, созданного для камеры обсерватории, составляет более двух футов (61 см). Таких размеров достаточно, чтобы сделать снимок части неба, занимающего площадь около 40 лун. С его помощью можно обнаружить астрономические объекты с чувствительностью, которую имел бы человек, если бы он смог увидеть зажженную свечу с расстояния в несколько тысяч километров.



Из-за таких размеров датчик требует охлаждения при работе. Исследователям пришлось сначала поместить датчик в криостат, чтобы охладить до рабочей температуры -150 °F (-101,1 °C).

В качестве эксперимента был сделан снимок головки брокколи, выбранной из-за ее сложной текстуры.

Самый большой фотосенсор в мире создал первые снимки с разрешением 3200 Мп




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