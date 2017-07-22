В Национальной лаборатории ускорителей SLAC Министерства энергетики США создан самый большой фотосенсор в мире. Работы по его созданию велись с 2015 года в рамках подготовки для оснащения крупнейшей обсерватории им. Веры К. Рубин, строительство которой сейчас ведется в Чили.
Новая камера станет одним из главных инструментов для астрономов, которые будут изучать в обсерватории реликтовые излучения в космосе.
Новая камера представляет собой сложную конструкцию, состоящую из 189 отдельных сенсоров. Каждый из них способен сохранять кусочек общего изображения размером 16 мегапикселей.
Для сравнения, полнокадровый сенсор в флагманских камерах смартфонов может иметь размер 1,4 дюйма (3,5 см) в поперечнике. Размер датчика, созданного для камеры обсерватории, составляет более двух футов (61 см). Таких размеров достаточно, чтобы сделать снимок части неба, занимающего площадь около 40 лун. С его помощью можно обнаружить астрономические объекты с чувствительностью, которую имел бы человек, если бы он смог увидеть зажженную свечу с расстояния в несколько тысяч километров.
Из-за таких размеров датчик требует охлаждения при работе. Исследователям пришлось сначала поместить датчик в криостат, чтобы охладить до рабочей температуры -150 °F (-101,1 °C).
В качестве эксперимента был сделан снимок головки брокколи, выбранной из-за ее сложной текстуры.
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор ELARI Smart Camera 360°. Круговой обзор, функция ночной съёмки, обнаружение движения и поддержка облачного хранилища - всё это новая умная камера ELARI Smart Camera 360°. Давайте посмотрим, на что способна эта малютка в деле. Подробнее об этом читайте в статье ""Обзор ELARI Smart Camera 360°: компактная камера кругового обзора".