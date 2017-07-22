Huawei сегодня наконец презентовала свой обновленный флагманский ноутбук Huawei MateBook X, оснащенный новейшим процессором Intel 10-го поколения и безрамочным 3К-экраном. На борту этого устройства множество разнообразных функций, которые вкупе с мощной начинкой заключены в легкий и компактный корпус.
Начать стоит с дизайна, ведь этому в Huawei всегда уделяется масса внимания. Huawei MateBook X весит около килограмма при толщине в 13,6 миллиметра. Корпус устройства выполнен из легкого сплава алюминия и магния, что делает его прочным и долговечным.
Новинка оснащена 13-дюймовым экраном с разрешением 3К. Это первый ноутбук компании с экраном Infinite FullView, который занимает 90% фронтальной поверхности крышки за счёт очень тонких рамок. Экран на основе LTPS матрицы поддерживает разрешение 3000 x 2000 пикселей и способен воспроизводить 100% цветовой палитры sRGB. Соотношение сторон 3:2 позволяет более комфортно работать с документами, таблицами и веб-страницами. Сенсорный экран поддерживает множественные касания и управление жестами. Есть и поддержка специального режима защиты зрения.
Под капотом Huawei MateBook X весьма внушительная начинка, включающая в себя процессор Intel Core 10-го поколения и до 16 ГБ оперативной памяти, а также SSD на 512 ГБ. Ноутбук поддерживает Wi-Fi 6. На борту также батарея на 42 Вт*ч с функцией интеллектуального энергосбережения. Ноутбук способен работать без подзарядки до 9 часов в режиме воспроизведения видео. Зарядное устройство мощностью 65 Вт подходит для любых мобильных устройств, оснащенных разъёмом USB Type-C, что позволяет уменьшить количество проводов. Ноутбук имеет два порта USB Type-C, которые поддерживают двустороннюю передачу данных, зарядку и подключение периферийных устройств.
Если подробнее говорить о функциях устройства, то, в первую очередь, следует отметить поддержку фирменной технологии HUAWEI Share, которая открывает возможности для легкого взаимодействия между ПК и смартфоном. На борту также поддержка HUAWEI Free Touch. Тачпад устройства имеет более широкую сенсорную площадь, предлагая больше пространства для управления. Метка HUAWEI Share для подключения мобильных устройств теперь встроена в тачпад, что упростило доступ к функции «Мультискрин». Полноразмерная клавиатура с механизмом ножничного типа с ходом клавиш в 1,3 мм помогает набирать текст с комфортом, а подсветка клавиш позволяет работать даже в темноте.
Для защиты пользователя предусмотрен сканер отпечатков пальцев в кнопке питания, а также камера, спрятанная в клавиатуру. На борту Huawei MateBook X есть четыре динамика с раздельной настройкой частот и высокоточной коррекцией искажений. Система из двух микрофонов, дополненная алгоритмами усиления голоса, считывает звук на больших дистанциях, что позволяет с комфортом совершать звонки и участвовать в видеоконференциях.
Цена Huawei MateBook X в комплектации i5 + 16 ГБ + 512 ГБ SSD - $1900 (142 000 руб.), модель с теми же характеристиками но процессором i7 на борту оценивается в $2140 (160 000 руб.).
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