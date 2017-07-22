Huawei анонсировала новые флагманские беспроводные наушники с интеллектуальной динамической системой шумоподавления. Новинка, получившая название Huawei FreeBuds Pro отличается отличным звучанием и удобством использования.
Первое, что стоит отметить при описании этой модели - это ставка на комфорт пользователя. Наушники имеют три различных размера силиконовых вставок-вкладышей, а в сочетании с функцией определения положения пользоваться ими станет максимально комфортно. Конструкция этой модели позволяет уменьшить шумы благодаря отсутствию разъемов для записи звука. На борту есть и функция активного шумоподавления, возможность оптимизации звука, а также сенсорное управление для ответа на звонки и переключение музыки.
Звукоинженеры дополнили HUAWEI FreeBuds Pro специальным динамическим амортизатором между динамиком и динамическим драйвером. Кроме того, была стабилизирована акустическая система наушников, а также снижены вибрации для воссоздания четкого звука. Качество звука FreeBuds Pro дополняется динамической регулировкой эквалайзера (Dynamic EQ Adjustment) - технологией, которая использует данные, полученные из встроенного микрофона, для автоматической оптимизации звука под особенности строения слуховой системы.
Что касается активного шумоподавления, то Huawei FreeBuds Pro стали первыми в мире беспроводными наушниками с интеллектуальной системой шумоподавления, которое было увеличено до 40 дБ. Благодаря наличию двойных микрофонов внутри и снаружи, наушники могут переключаться между несколькими режимами шумоподавления.
Huawei FreeBuds Pro оснащены двумя Bluetooth антеннами, которые обеспечивают 360° покрытие Bluetooth. Наушники могут работать до семи часов на одном заряде. При включении активного шумоподавления время автономной работы сокращается до 4,5 часов. Цена новинки - $236 (17 000 руб.).
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