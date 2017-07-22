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Huawei представила первые в мире TWS-наушники с интеллектуальной системой динамического шумоподавления

10 сентября 2020, 19:02




Huawei анонсировала новые флагманские беспроводные наушники с интеллектуальной динамической системой шумоподавления. Новинка, получившая название Huawei FreeBuds Pro отличается отличным звучанием и удобством использования.

Huawei FreeBuds Pro


Первое, что стоит отметить при описании этой модели - это ставка на комфорт пользователя. Наушники имеют три различных размера силиконовых вставок-вкладышей, а в сочетании с функцией определения положения пользоваться ими станет максимально комфортно. Конструкция этой модели позволяет уменьшить шумы благодаря отсутствию разъемов для записи звука. На борту есть и функция активного шумоподавления, возможность оптимизации звука, а также сенсорное управление для ответа на звонки и переключение музыки.



Звукоинженеры дополнили HUAWEI FreeBuds Pro специальным динамическим амортизатором между динамиком и динамическим драйвером. Кроме того, была стабилизирована акустическая система наушников, а также снижены вибрации для воссоздания четкого звука. Качество звука FreeBuds Pro дополняется динамической регулировкой эквалайзера (Dynamic EQ Adjustment) - технологией, которая использует данные, полученные из встроенного микрофона, для автоматической оптимизации звука под особенности строения слуховой системы.

Huawei FreeBuds Pro


Что касается активного шумоподавления, то Huawei FreeBuds Pro стали первыми в мире беспроводными наушниками с интеллектуальной системой шумоподавления, которое было увеличено до 40 дБ. Благодаря наличию двойных микрофонов внутри и снаружи, наушники могут переключаться между несколькими режимами шумоподавления.

Huawei FreeBuds Pro


Huawei FreeBuds Pro оснащены двумя Bluetooth антеннами, которые обеспечивают 360° покрытие Bluetooth. Наушники могут работать до семи часов на одном заряде. При включении активного шумоподавления время автономной работы сокращается до 4,5 часов. Цена новинки - $236 (17 000 руб.).



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор гарнитуры Mpow H7 Plus. Попавшая к нам гарнитура Mpow H7 Plus далеко не идеальна. Но, с другой стороны, среди беспроводных решений противопоставить ей что-либо с таким же сочетанием стоимости и качества звука весьма затруднительно. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор Mpow H7 Plus: беспроводная гарнитура с проводом".

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