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Анонс Huawei Watch GT2 Pro: флагманские умные часы с полным контролем за здоровьем пользователя

10 сентября 2020, 19:49




Huawei представила новые умные часы Huawei Watch GT2 Pro ставшие очередной моделью в серии популярных гаджетов бренда. Новинка получила титановый корпус, множество разнообразных функций и отличный дизайн.

Анонс Huawei Watch GT2 Pro


Huawei Watch GT2 Pro выполнены в лаконичном и комфортном корпусе. Экран защищён устойчивым к царапинам сапфировым стеклом, а титановый корпус имеет приятную на ощупь текстуру.



На борту порядка двух сотен различных циферблатов на выбор. Так что пользователь вполне может настроить часы под собственный индивидуальный стиль. Поддержка функции OneHop Watch Face позволяет поставить на циферблат обои с телефона всего в один клик.

Анонс Huawei Watch GT2 Pro


Новинка поддерживает более 100 тренировочных режимов, как для новичков, так и для опытных спортсменов. Например, в режиме горных лыж часы отслеживают среднюю скорость, пройденное расстояние, траекторию, перепад высот, максимальный уклон, пульс, насыщение крови кислородом и многое другое. Режим гольфа анализирует темп и скорость замаха перед ударом, демонстрируя правильную технику на циферблате. На борту также поддержка различных тренировок, при этом некоторые из них часы определяют автоматически. Также к услугам пользователя 10 тренировочных курсов.

Анонс Huawei Watch GT2 Pro


В Huawei Watch GT2 Pro представлены передовые разработки компании в направлении измерений и анализа ключевых физиологических параметров. Обновленная технология мониторинга сердечного ритма HuaweiI TruSeen 4.0+ в сочетании со светодиодной линзой 6-в-1 и задней крышкой часов из сапфирового стекла обеспечивает более точное считывание параметров. Она поддерживает измерение пульса в режиме реального времени во время тренировок, будь то бег, плавание или другой вид спорта, вовремя предупреждая о превышении допустимых значений, а также максимальное потребление кислорода, время восстановления организма и многое другое. Вне тренировок часы отслеживают сердечный ритм, уведомляя об аномальных скачках, а также следят за качеством сна.

Новинка представлена в двух стилях - классическом и спортивном, которые оцениваются в $414 (31 000 руб.) и в $390 (29 000 руб.) соответственно.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор умного дома Legrand с технологиями Netatmo. Legrand уже давно известен на мировом рынке как производитель качественного и относительно недорогого электрооборудования, а покупка в 2018 году французской компании Netatmo позволила Legrand выйти на действительно массовый рынок Интернета вещей (IoT). И в этом обзоре мы посмотрим на то, что из этого получилось. Подробнее об этом читайте в статье "Умный дом Legrand с технологиями Netatmo: обзор экосистемы домашнего комфорта".

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