Apple получила патент на систему выталкивания влаги из смартфона. Эта функция должна способствовать тому, чтобы сделать устройство еще более влагозащищенным, чем раньше. Об этом сообщает издание Patently Apple, которое активно мониторит все патенты Apple, проходящие регистрацию.
Система, предлагаемая для использования в смартфоне iPhone, очень напоминает по своей схеме то, что уже применяется в умных часах Apple Watch Series 2. Именно они стали первой моделью, где была обеспечена повышенная водонепроницаемость.
Принцип выталкивания влаги и защиты внутренних компонентов смартфона основан на использовании динамика. Он создает повышенное давление внутри корпуса, способствуя выбросу влаги наружу.
Согласно описанию, система выброса влаги в Apple Watch также использует динамик. Генерируемые звуковые волны создают вибрации и вызывают резонансные колебания определенной частоты отдельных элементов, что способствует выталкиванию влаги наружу. Сообщается, что это необходимо делать, особенно когда Apple Watch используются для плавания или во время принятия душа.
Как указывает Patently Apple, аналогичная функция может появиться и в будущих моделях смартфонов iPhone. То, что Apple зарегистрировала подобный патент, указывает на то, что компания рассматривает такую возможность. Заявка на патент первоначально была подана Apple в 2019 году. Однако ее публикация в материалах Управления по патентам и товарным знакам США состоялась только на днях.
На опубликованных в патенте рисунках показано, как работает система сброса влаги, встроенная в iPhone. Для этих целей используется динамик и сенсорный модуль с гидрофобным покрытием. Они создают эффект выталкивания воды. В результате повышается водонепроницаемость iPhone, при этом предотвращается возможность выхода его динамиков из строя, что неизбежно происходит при контакте с водой или другими жидкостями.
В описании патента отмечается, что эта предложенная система способна удалять различные типы жидкостей, включая пресную и соленую воду, газы и пр. Она способна предотвращать даже появление кристалликов соли на акустических сетчатых мембранах, через которые передается звук.
Проблемы с выпаданием кристаллов соли на сетчатых поверхностях нередко встречаются, например, во время серфинга в море. Кристаллы соленой воды могут оставлять осадок на акустическом сетчатом фильтре после испарения. Новая система Apple способна создавать с помощью диафрагмы повышенное давление изнутри, способствуя удалению кристаллов соленой воды с акустической мембраны.
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