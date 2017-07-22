Китайский производитель периферийных устройств компания Anker представил новый аксессуар, призванный облегчить жизнь рядовым пользователям. Устройство PowerExpand 12-in-1 USB-C PD Media Dock представляет собой док-станцию с набором полезных функции, помимо зарядки для нескольких устройств.
Для док-станции Anker 12-в-1 был выбран вертикальный дизайн конструкции, чтобы занимать меньше места на рабочем столе. Устройство оборудовано интерфейсом для микрофона головной гарнитуры, слотом для карт SD / MicroSD, интерфейсом USB-C 3.1, двумя интерфейсами USB-A, интерфейсом HDMI 2.0 и интерфейсом DP 1.4, входными и выходными интерфейсами для настольных компьютеров, гигабитным сетевым портом.
В названии устройства отражено (12-в-1), что в общей сложности док-станция имеет 12 портов. Они компактно собраны вместе в одном устройстве, предоставляя возможность выполнять юбые прикладные задачи, сидя за компьютером или ноутбуком. «PowerExpand может все» - заявляет вендор: от поддержки высокоскоростной зарядки до отображения мультимедиа высокой четкости, сверхбыстрой передачи данных и предоставлении чистого сигнала аудиовыхода.
Устройство совместимо со стандартом USB-C Power Delivery, обеспечивая высокоскоростную сквозную зарядку мощностью до 45 Вт. Док-станция позволяет передавать фильмы, фотографии и музыку со скоростью до 5 Гбит/с, используя три порта USB-A. Имеются слоты для карт SD и microSD, которые поддерживают практически все форматы SD-карт для беспрепятственного доступа к данным компактных носителей - фотографиям и другим медиафайлам.
Примечательно, что есть порт DisplayPort и HDMI. Они позволяют подключаться к нескольким мониторам одновременно, создавая пользователям условия для продуктивной работы.
Имеется также поддержка Power Delivery и DisplayPort Alt Mode или USB-C 3.1 (поколение 1 или 2), но в их наличии необходимо удостовериться отдельно, потому что по некоторым данным модели нового хост-устройства на разных рынка будут отличаться.
Док-станция поставляется с настенным зарядным устройством на 60 Вт, кабелем USB 2.0 и кабелем USB 3.1. Устройство можно применять для работы с macOS, Windows, iPadOS, Linux OS и Chrome OS. Любопытно, но в списке поддерживаемых устройств отсутствует ОС Android либо эта опция учтена в разделе «Linux OS».
Медиа-док-станция PowerExpand 12-в-1 USB-C PD Media будет продаваться по цене около 131 доллар. В Китае ее можно будет купить через Taobao, в США через Amazon. Однако цена для американского рынка пока не названа.
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